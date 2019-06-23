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大環境嚴峻台南實體書店凋零 昔日風光回不去

2019-06-23 21:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

實體書店凋零；台南鹽水區30多年前至少有5家書店，因大環境變遷陸續收攤，存活者得兼賣彩券、文具勉強苦撐；屬偏鄉北門、七股、後壁、東山等區「純書局」老早絕跡，連有「書街」美稱的台南市區北門路不乏黯然吹熄燈號，見證市場轉變。

大台南「書市」產業轉變，其實只是圖書產業縮影；根據文化部資料顯示，全台書店從2006年3200家，到2015年僅剩2200家，業者公布的「2019全球娛樂暨媒體業展望」年度報告，提及去年（2018）台灣圖書市場銷售總額為9.63億美元，年減0.4%；預估未來五年，台灣圖書銷售總額還將萎縮，五年年複合成長率為-1.3%；日前聯合報做過國人閱讀調查發現，有超過40%受訪者，一整年來沒看書；還有65%受訪者，一整年沒買過書。顯示市場的確嚴峻。

「全盛時早上6點多就得開門，到晚上9點多要打烊還是一堆人...」已收攤多年鹽水區大中書局業者回憶說，他的店靠近南榮工專（南榮科大前身），客群以學生或一般上班族居多，早年鄉下娛樂少，圖書類如雜誌、愛情、科幻、武俠類小說，深受市場歡迎，有的一租就好幾十本，生意從早忙到晚。

只是，後來市場驟變、蕭條，民國78年「913」水災，鹽水一片汪洋，估計至少２萬多本書籍全泡水，眼看畢生心血泡湯，忍痛收攤。

其實不只鹽水，鄰近新營區，２年多前金石堂新營店關門，店址深鎖業者招租或賣告示仍待開業；而台南市區北門路早年有「書街」美稱，書店至少匯集20多家，還有二手書店；早年北門路名為「博愛街」，著名的南一書局、南台圖書等多家著名出版社進駐，後來還有大型唱片行，對許多老台南人來說，不論一般的雜誌或參考書或工具書，來「博愛街」逛就對了。

隨著時代改變，不少書店、唱片行陸續收攤，僅剩南一書局少數業者苦撐，近年來取代而起的是，大型運動連鎖店、3C賣場，箇中街景蛻變，也見證圖書產業轉變。

「國人不愛看書、透過網路購書等因素，都是雪上加霜主因。」長期在地方推廣書香的新營社區大學主任張文彬及顏姓業者認為，除網路影像主義崛起，文字圖書自然「弱化」，近年來國人購書習慣透過網路交易等都是主因；政府亟待強化持續推廣閱讀運動，營造更健康的圖書出版環境，讓更多人重溫「紙本」閱讀樂趣。

台南鹽水早年有至少5 家書店，目前殘存者轉型文具行甚至兼賣公益彩券。記者謝進盛／...
台南鹽水早年有至少5 家書店，目前殘存者轉型文具行甚至兼賣公益彩券。記者謝進盛／攝影
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著名連鎖書店金石堂新營店前年11月關門迄今，店門租售告示等待新主人。記者謝進盛／...
著名連鎖書店金石堂新營店前年11月關門迄今，店門租售告示等待新主人。記者謝進盛／攝影
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有「書街」之稱的台南市區北門路街景不再，近年大型運動連鎖店商家進駐，見證圖書產業...
有「書街」之稱的台南市區北門路街景不再，近年大型運動連鎖店商家進駐，見證圖書產業凋零。記者謝進盛／攝影
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