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台糖江南渡假村將辦獨木舟排名賽 送湖上Villa住宿券

2019-06-23 19:14聯合報 記者謝進盛╱即時報導

暑假將來臨，台糖尖山埤江南渡假村7月1日至8月31日舉辦獨木舟競速排名賽，只要報名獨木舟體驗活動，邀請家長把握暑假機會陪伴孩子一起親近大自然，有機會將市價1萬2千元頂級湖上Villa住宿券等多項大獎帶回家。

台糖尖山埤江南渡假村說，參加獨木舟競速排名賽需2人1隊，分為成人組（18歲以上）及親子組（1位大人及1位10歲以上未滿18歲的孩童），男女不拘。比賽由教練帶領下，划獨木舟繞行湖中的愛情島，以速度決勝負，待整個賽期(7-8月)結束時將結算各組排名成績。

而江南渡假村準備豐厚的獎勵贈送給排名成績優異隊伍，分組排名第1名的隊伍可獲得價值1萬2000元的湖上Villa-醉月小樓平日住宿券1張，分組排名第2名至第10名的隊伍還有機會獲得江南渡假村平日住宿券、千元消費抵用券及手機防水袋等多項好禮。

業者說，報名江南渡假村獨木舟體驗活動，4人成行，平日每人400元、假日每人450元。報名網址為http://bit.ly/2VQnzfx，詳細活動內容請洽服務專線（06）6233-888，或上官網www.chiensan.com.tw查詢。

台糖江南渡假村將辦辦獨木舟排名賽，將送出市價逾萬元湖上Villa住宿券。圖/業者...
台糖江南渡假村將辦辦獨木舟排名賽，將送出市價逾萬元湖上Villa住宿券。圖/業者提供
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台糖江南渡假村將辦辦獨木舟排名賽，將送出市價逾萬元湖上Villa住宿券。圖/業者...
台糖江南渡假村將辦辦獨木舟排名賽，將送出市價逾萬元湖上Villa住宿券。圖/業者提供
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