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台南安平港內外變成陰陽海 環保局檢測應該是高溫造成

2019-06-23 15:24聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南安平漁港港內外，顏色不一。圖/取自網路
台南安平漁港港內外，顏色不一。圖/取自網路
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台南社區大學研究員晁瑞光今天在臉書上PO出一張安平港港內、外兩種不同顏色的照片，懷疑有汙染，市政府環保局趕往檢測，認為應該是夏季藻類增生造成， 並非汙染。

環保局表示，針對今天民眾臉書關心安平港出現陰陽海，疑似遭工廠排放廢汙水，上午派員至現場稽查採樣，安平港海域水面未見船舶洩漏或其他油污之污染，初步判定是港區內海藻增生造成的色差所致。

環保局現場採樣測試結果，PH 7.76、溶氧4.63 mg，均屬正常範圍，且稽查人員現場採樣之水質清澈，並未有油花或異常水色。採集樣品後將再進一步分析SS、COD、BOD、氨氮及重金屬進一步確認。

環保局說，每年進入夏季後，安平港與鄰近海域水色，經常發生明顯差異。安平港屬於封閉港，港區內有安平區運河生活汙水排入，為水中藻類帶來營養鹽，也帶來大量的淤泥沉積。

根據環保局過去調查紀錄，沉積淤泥厚度約30至40公分，而沉積之底泥可能受水面溫度升高產生翻騰現象，因此底泥及藻類大量繁殖等因素，都有可能造成海水顏色有深淺差別。

這種現象在桃園、高雄其他類似封閉港或河川出海口處都會出現，去年環保局也針對這種情形進行過調查。

環保局長林淵淙表示，根據現場檢測結果，請民眾放心，色差不是汙染造成的。

林淵淙說，環保局每月均定期稽查台南市漁港及商港及各式船舶，除查核船舶是否洩漏油汙，並加強查核廢棄物，包括廢棄油脂及垃圾之流向，確保妥善處理。每月亦定期針對安平港水質監測，皆屬丙類水質標準，符合環境保育之標準；另針對上游安平運河，包括樂利橋、臨安橋、承天橋等3處水質測站，亦每月採樣監測，水質較去年同期改善。後續仍將持續稽查及水質監控，確保環境品質。

台南環保局上午前往檢測安平港水質。圖/環保局提供
台南環保局上午前往檢測安平港水質。圖/環保局提供
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