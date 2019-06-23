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玉井蜜旺果芒果路跑開跑 農業局長親訪芒果蒸熱廠

2019-06-23 14:43聯合報 記者陳俞安╱即時報導

為協助在地果農行銷芒果，台南巿玉井區愛文山社區發起「2019第三屆玉井蜜旺果芒果路跑活動」，共有1300人報名參加，是3年來最多人參加的場次。台南市長黃偉哲於今天早上6點到會場鳴槍起跑，由農業局長李朝塘親自頒獎給前10名女性選手。現場也舉行芒果大胃王比賽與小農市集，展售優質愛文、玉文、金煌等芒果，讓參與者滿載而歸，感受到芒果果農的熱情。

賽後李朝塘前往玉井果菜市場，抽檢農民在果菜市場銷售芒果安心標章使用的情形，並查看是否有不肖商家以劣果蒙混消費者。

台南農產運銷公司表示，在果菜市場的農民銷售的農產品目前都有張貼安心標章，但有部分農民因疏忽而未張貼，農產運銷公司在芒果產季期間會加強派員市場內安心標章張貼的情形，一方面也在市場內張貼海報宣導消費者認識安心標章，希望消費者來到果菜市場要認明安心標章才購買。李朝塘更呼籲，為維持玉井果菜市場聲譽，一同來檢舉少數不肖的攤商。

隨著芒果產量大增，目前玉井蒸熱場已經進入芒果外銷的處理旺季，假日均無休息，李朝塘也到玉井蒸熱廠關心外銷事宜，慰勞檢疫官及南瀛國際運銷公司人員。南瀛國際運銷公司陳信安廠長表示，近期芒果蒸熱場的處理量已突破去年同期的近三倍，公司將會和貿易商配合做好外銷檢疫工作，把最好的芒果外銷到國際。

台南巿農業局長李朝塘親訪果菜市場，抽檢安心標章使用情形。記者陳俞安／攝影
台南巿農業局長李朝塘親訪果菜市場，抽檢安心標章使用情形。記者陳俞安／攝影
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