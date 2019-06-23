日本時尚雜誌又以台南做封面 這次的內容不一樣

2019-06-23 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



繼型男設計生活雜誌「PEN」以神農街為封面介紹台南不過半個月，本月日本又一流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」以多達18頁篇幅，深入介紹台南巷弄、老屋、美食、景點，顯見台南品牌已成功立足日本市場，越來越多的日本人愛上台南，也越來越懂得怎麼玩台南。

「madame FIGARO japon」是法國知名流行雜誌FIGARO的日本版，為每月20日發行的月刊，每期發行量7萬3千本，因深度介紹流行服飾、旅行、藝術、家飾等主題而廣受日本年輕女性讀者好評。本月20日發行的2019年8月號特別將介紹重點，從以往的古蹟景點轉移到老街巷弄的悠閒氣氛、老屋民宿、小店特色美食、各式精美雜貨等，尤其這期FIGARO雜誌還專文詳細介紹台南玉井芒果及東山咖啡公路景點美食，顯示日本不只知道台南好，還逐漸發現台南的多面向與可能性。