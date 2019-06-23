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日治時期監獄遺構 南監舊八卦樓塌坍嚴重

2019-06-23 13:02中央社 台南23日電

位於台南市歸仁區台南監獄圍牆附近的舊八卦樓，是從中西區監獄舊址拆遷的建物，至今已損壞嚴重。文史界曾發起搶救，但條件不足列入古蹟或歷史建物，如何處理仍待研商。

原本位於中西區的台南監獄舊址原為日治時期收容囚犯的台南刑務所，建物於公元1904年完工，建物設計由高度最高的中央台透過各通道連接各牢房區，中央台也有制高監控功能。

台南監獄與看守所在1987年從中西區遷至歸仁區，原址建物只有部分中央台及牢房被拆遷，在新址的監獄外牆旁重新組裝，因八角造型取名八卦樓。

台南市政府文化局長葉澤山今天受訪說，文史界多年前曾發起把舊八卦樓遷回原址附近保存。但文資委員及專家學者會勘審議認為舊八卦樓未具備文化資產登錄價值。主要原因在拆遷過程使用新建材、完整度不夠、重建後格局與原來不同，只能建議台南監獄妥善維護。

台南監獄指出，受限於經費，加上沒有專業能力，難以做好舊八卦樓維護工作，樂見市府出手協助。

葉澤山指出，台南市文化資產管理處2015年完成原台南刑務所相關古蹟歷史建築的調查研究，其中包含中央台的建築測繪，當時舊八卦樓建物損壞已很嚴重。另外，舊八卦樓位於台南監獄範圍內，不適合規劃為觀光景點，原地修復也不是好的選項。

他說，台南市計畫針對原台南刑務所的宿舍群進行修復整建，舊八卦樓結構中值得保存的部分，可先拆解送到文資建材銀行保存；以後再配合原台南刑務所宿舍群進行局部意象式復原。文資處將與台南監獄進一步研商，希望擬出可行方案。

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