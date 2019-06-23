虎尾弄巷「寓教於食」火鍋店 用餐兼具認識台灣近代史

2019-06-23 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



隱身在雲林虎尾鎮市區中「禾」鍋物，店家融合老照片、文史資料、雲林文史等元素，並重現日據時期台灣居家庭園場景，讓民眾不僅用餐時有懷舊氛圍，還能聆聽老闆娘郭雅惠訴說著台灣近代歷史。

「禾」鍋物藏身在鬧區巷弄中，店家周圍都是日據時期屋舍，鮮為人知，只有內行人才知道這家特色店的存在。郭雅惠說，她發現年輕一輩的人不熟識台灣近代歷史與發展，因此特別打造「寓教於食」的餐廳。

郭雅惠表示，她在飯店業數十載，10年前想放慢生活腳步，多陪伴家人而回到家鄉，她也讓自己有使命感，因此讓年輕人了解台灣歷史，是她返鄉後的目標。

她開始大量蒐集文史資料、照片，並找監工、畫設計圖全部都自己來，走入餐廳有原木門庭與牆圍，還有西螺大橋小火車、台灣島、等擺設，包廂則以大正時代、 昭和時代命名，菜單也馬關條約、甲午戰爭等融入歷史巧思，盼望帶給用餐的客人不同感受。

郭雅惠說，店家的第一代屋主也是日本人，二戰結束後沒有返回日本，恰巧契合她的理想，而為讓客人身歷其境，把日本早期傳統生活器具「自在勾」（用來吊鍋子）、「火棚」（冬天取暖用）加入用餐環境，讓房子與餐廳本身也能述說著歷史。