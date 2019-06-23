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馬光國中球場倒了2年多 民代痛斥迄今沒有安全措施

2019-06-23 10:07聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣土庫鎮馬光國中在地方努力下，2014年向教育部爭取273萬元建設綜合球場，但2016年遭強颱侵襲球場倒塌，迄今2年來球場殘骸堆置不僅沒有防護，也沒辦法讓學生使用，縣議員王鈺齊要求，縣府教育處應正視校園安全問題，並保障學生權益。

王鈺齊表示，馬光國中發展棒球隊等球類社團，也在各大小賽事屢獲獎項，地方好不容易協助爭取興建有遮陽的球場，卻因為2016年9月的梅姬颱風吹垮，不到兩年時間球場倒塌、遮陽板掉落。

她說，遮陽板的支架與殘骸倒立樹上或堆置在球場上，綜合球場跟一旁球場都因此荒廢，且事發後兩年多來沒有任何安全圍籬，若學生發生意外到底誰該出面負責。

馬光國中無奈表示，校方有四座球場，但因為綜合球場倒塌也影響到隔壁球場，場地不夠時利用活動中心應急，好好的球場卻用不到2年就倒，學校也十分無奈，而因訴訟案件無法立即拆掉殘骸，平時則都有宣導學生勿輕易靠近避免發生危險。

縣府教育處長邱孝文指出，經了解馬光國中的綜合球場結構保固期到2020年，校方認為在保固期內因此向廠商提起求償，法院判決學校勝訴，並要廠商復原，但廠商不服向高院提起上訴，目前仍在訴訟階段需要重新鑑定，才沒有拆除現場障礙物。

邱說，今年五月第三開庭，已請委託律師要求法官訂出重新鑑定期限，目前也已花費百萬元增設一座籃球場有設置6個籃球架，現在也驗收完畢，為維護學生安全，也搭建安全圍籬，未來會從旁協助校方關注訴訟進度適時給予幫忙。

雲林縣土庫鎮馬光國中其他球場也因為遮陽板殘骸影響沒辦法使用。圖／雲林縣議員王鈺齊...
雲林縣土庫鎮馬光國中其他球場也因為遮陽板殘骸影響沒辦法使用。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
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雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場遮陽板殘骸堆置在球場上。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場遮陽板殘骸堆置在球場上。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
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雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場支架倒在樹上。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場支架倒在樹上。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
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雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場上殘骸未移除。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
雲林縣土庫鎮馬光國中籃球場上殘骸未移除。圖／雲林縣議員王鈺齊提供
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