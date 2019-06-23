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國際義診30多次 大林慈濟醫師飛越萬里到非洲

2019-06-23 09:17聯合報 記者謝恩得╱即時報導

國際義診常需面對天災、人禍，以及霍亂、瘧疾等嚴重疾病的威脅，大林慈濟醫院泌尿科鄭文炫醫師仍不改其志，到今年已參與30多次，日前他與院長賴寧生、整形外科許宏達醫師，在慈濟基金會規劃號召下，飛越萬里前往風災肆虐後的非洲莫三比克義診。

非洲莫三比克、辛巴威、馬拉威今年三月熱帶氣旋「伊代」肆虐，讓原本貧困國度的人民生活更艱難，前往義診的除了在克難環境為民眾醫治病痛，在當地還得克服喝水、洗澡、刷牙等不便。

鄭文炫說，排隊看病的居民幾乎都有肩頸痠痛問題，原來他們每天下田耕種，長期彎腰產生全身痠痛；還有居民染上瘧疾發高燒，他們都是忍著病痛，徒步5個多小時前來。另一些排尿都會痛的病人則是感染性病，但他們都自行到藥房買3種最強的抗生素混著吃，只是病沒好，卻讓病毒有了抗藥性，面臨不知該用何種抗生素的困境。

巨大的傷口、腫瘤，甚至像籃球般大小的疝氣，居民都說肚子都顧不飽了，怎有力氣看病？還有大小孩帶著更小的孩子來看診，鄭文炫說，參與國際義診總能感受到被真正的需要，對於有志參與國際義診的朋友，他表示，每參與過一場國際義診，就能多一分經驗，事前了解當地的環境問題，做好準備，像是防蚊液、長袖、基本腸胃藥品等，當有足夠的保護措施，再配合團體行動，相信義診必能帶來許多難得的體驗與回憶。

鄭文炫醫師至今已參與30多次國際義診。圖／大林慈濟醫院提供
鄭文炫醫師至今已參與30多次國際義診。圖／大林慈濟醫院提供
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