活了50年才學會說話！北港青商會口才課真逗趣

2019-06-22 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港青商會和北港朝聖高悅飯店合辦「2019魅力表達口才訓練營」，邀請青商會總會講師陳朝斌、青商會全國演講冠軍林家渝，分享如何輕鬆學習魅力表達、有效溝通，好讓自己擁有好口才，生活更樂趣、職場更有力。

很多人想擁有好口才，但往往與人對話時，總難以說得順溜，表達有方，有時還甚至因說錯話或表達力不足，產生誤解，帶來負面人緣，如何運用個人的反應力，臨場應變，化解尷尬，爭取有利的對話位置，是很多人夢寐以求。

尤其在現今競爭的社會，不論參政、職場、交際或是講道授業，都需要擁有好口才，不止工作，有了好的表達能力，也能為生活加分，浪漫的戀愛更少不了口才來增溫，因而這場口才訓練營一開辦，就大爆滿。

林家渝分享「聲音力量的魔幻力」，指導學員如何運用聲量，傳達聲音表情，進而借由聲音來影響甚至掌握聽者的情緒，讓大家了解說話也有那麼多眉角。

陳朝斌則分享「肢體語言的吸引力」，教大家如何透過肢體搭配語言，展現個人魅力來吸引人，此外，教大家如何有效溝通、公眾表達。兩位老師唱作俱佳，還讓學員實作操演，讓自己如何成為有魅力的演講者，初學者有人還是會緊張忘詞、有人更吞吐結巴，老師再從旁指導糾正，也讓這堂口才課，增添輕鬆趣味。