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直播／韓國瑜台中造勢韓粉狂揮國旗 現場宣布超過5萬人

成龍怕林鳳嬌分財產 錢全匯國外

影／政府大方送！排隊爽領購物金 春遊活動發百萬

2019-06-22 16:13聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府為推廣春遊，今天起一連二個周末假日，在縣政府前舉辦「吃喝玩樂勁在嘉義」春遊推廣活動，每個整點都發放1500張面額50元購物金，預定4個周末假日要免費送出百萬購物金，有民眾1個整點攜家帶眷連排3次，開心領了600元購物金。

今天下午3點不到， 活動會場發放購物金桌前，已排滿了數百名等待領購物金民眾，嘉義縣文觀局長許有仁也到場發放，並提醒拿到購物金的人當天就要消費，四個例假日下午3、4、5點準時發放，排隊不限次數、購物金發完為止。

嘉義縣文化觀光局說明，嘉義縣觀光產業發達、特色產品多，為了促進旅遊商機，特別寫計畫向中央申請到千萬元補助金，於6月22日起一連二個周末假日（22日、23日、29日、30日）在縣府前舉辦春遊活動，其中100萬回饋給民眾，用50元購物金直接發送，歡迎大家到現場索取。

張姓民眾開心地說，2點半就帶著妻兒來排隊，今天3點來領的人沒有想像的多，家人連排3次領到600元購物金，等一下4點、5點還可以排，今天下午茶、晚餐就讓嘉義縣政府請客了。

嘉義縣政府表示，「吃喝玩樂勁在嘉義」百萬春遊活動，共有三大特色， 第一個是邀請百家特色產業展售，其二還有百萬歌星謝金燕演唱，還有現場發放百萬元購物金，要讓遊客買的開心，玩得過癮。

「吃喝玩樂勁在嘉義」邀請百家業者設攤。記者卜敏正／攝影
「吃喝玩樂勁在嘉義」邀請百家業者設攤。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣政府前廣場， 今天起連續兩個週末假日，舉辦「吃喝玩樂勁在嘉義」春遊推廣。 ...
嘉義縣政府前廣場， 今天起連續兩個週末假日，舉辦「吃喝玩樂勁在嘉義」春遊推廣。 記者卜敏正／攝影１
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文化觀光局長許有仁提醒民眾，領到購物金當天就要花掉。記者卜敏正／攝影
文化觀光局長許有仁提醒民眾，領到購物金當天就要花掉。記者卜敏正／攝影
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民眾排隊等領購物金。記者卜敏正／攝影
民眾排隊等領購物金。記者卜敏正／攝影
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民眾排隊等領購物金。記者卜敏正／攝影
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