影／政府大方送！排隊爽領購物金 春遊活動發百萬

2019-06-22 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣政府為推廣春遊，今天起一連二個周末假日，在縣政府前舉辦「吃喝玩樂勁在嘉義」春遊推廣活動，每個整點都發放1500張面額50元購物金，預定4個周末假日要免費送出百萬購物金，有民眾1個整點攜家帶眷連排3次，開心領了600元購物金。

今天下午3點不到， 活動會場發放購物金桌前，已排滿了數百名等待領購物金民眾，嘉義縣文觀局長許有仁也到場發放，並提醒拿到購物金的人當天就要消費，四個例假日下午3、4、5點準時發放，排隊不限次數、購物金發完為止。

嘉義縣文化觀光局說明，嘉義縣觀光產業發達、特色產品多，為了促進旅遊商機，特別寫計畫向中央申請到千萬元補助金，於6月22日起一連二個周末假日（22日、23日、29日、30日）在縣府前舉辦春遊活動，其中100萬回饋給民眾，用50元購物金直接發送，歡迎大家到現場索取。

張姓民眾開心地說，2點半就帶著妻兒來排隊，今天3點來領的人沒有想像的多，家人連排3次領到600元購物金，等一下4點、5點還可以排，今天下午茶、晚餐就讓嘉義縣政府請客了。