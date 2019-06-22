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芒果今年產量增2成未跌價 台南國際芒果節熱鬧登場

2019-06-22 13:54聯合報 記者周宗禎╱即時報導

愛文芒果有「夏日紅寶石」之稱，台南是主產地，台南市政府選擇芒果旺季、今天在走馬瀨農場舉辦2019國際芒果節。市長黃偉哲表示，今年台南芒果產量比去年多兩成，但售價沒有下跌，總銷量和農民總營收都可能比去年多兩成以上。

市府農業局統計指出，外銷訂單過去6年累計已超過10億元。

今年芒果節以「夏日紅寶石-臺南好芒」為主題，會場有芒果主題館與芒果品嘗展售、採果樂等活動，黃偉哲推薦台南芒果、當眾試吃芒果大讚鮮甜滋味，黃偉哲還表演DIY做「芒蔬五行堡」，還賣力大口吃，現場民眾黃偉哲可以為了促銷芒果不顧形象。

黃偉哲指出，台南芒果農民的收益將會增加，感謝各單位在行銷上用心，日前與桃園市長鄭文燦一起賣芒果，從現場熱烈程度，可預見今年台南芒果「盛況可期」，市府也會加把勁辦芒果節，讓芒果前景一年比一年好，讓農民收益一年比一年多。

市府農業局統計，第一屆芒果節與外貿協會合辦芒果貿易洽談至今，外銷訂單已累計達3665.3萬美元、超過台幣10億元；芒果節系列活動將在大內、玉井、南化、楠西、官田、左鎮等芒果產區舉辦各主題推廣活動。

農業局表示，也會繼續開拓海外市場，今年續推「台灣下單、海外取貨」服務，目前有玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷等5家貿易商參與，有助台南芒果行銷日本、中國等市場。

農委會副主委陳駿季則表示，農委會輔導貿易商與農民契作契銷開拓國際市場，近年外銷穩定成長，今年1至6月11日已出口1793噸，比去年同期的751噸增加139%。

黃偉哲在芒果節開幕典禮後發放芒果冰棒給遊客品嘗消暑，表演製作芒果蔬菜五行堡，體驗芒果釣魚樂等遊戲，現場還提供芒果點心給大家試吃，遊客大排長龍。

台南國際芒果節登場，中央地方官員民代齊聚一堂促銷。記者周宗禎/攝影
台南國際芒果節登場，中央地方官員民代齊聚一堂促銷。記者周宗禎/攝影
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台南國際芒果節登場，中央地方官員民代齊聚一堂促銷芒果。記者周宗禎/攝影
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台南國際芒果節登場，中央地方官員民代齊聚一堂。記者周宗禎/攝影
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台南國際芒果節登場，展示台南特產芒果。記者周宗禎/攝影
台南國際芒果節登場，展示台南特產芒果。記者周宗禎/攝影
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黃偉哲嘗試DIY做「芒蔬五行堡」。記者周宗禎/攝影
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芒果黃偉哲農民
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