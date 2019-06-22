親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不選的也造勢？ 王金平：不參加初選也可以到達最後選舉

長榮空服員逾1900人參與 工會下周要反告長榮違法

無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市白河區公所今天動用空拍機噴藥，防治秋行軍蟲，農業局認為不妥也違反規定，緊急喊停，區長蕭福清表示，會遵照農業局規定，目前疫情應已控制下來。

6月21日上午白河區公所同仁巡視玉米田區發現可疑秋行軍蟲蟲體後，經通報台南市農業改良場場及市府農業局，農改場立即派員現場確認白河區轄內首波秋行軍蟲現蹤。

蕭福清區長旋即指示公所團隊依市府所指示的作業程序，進行通報及後續處理，為避免疫情擴散及運用科技方法，決定今日早上以無人機機協助施藥，對秋行軍蟲第一次緊急防治用藥，所用藥劑為賜諾特(spinetoram)。

白河區長蕭福清表示，為保護在地的農特作物，影響在地農特產品的收成和市場價格，特與在地的無人機業者媒合，使用無人機噴灑農改場推薦藥劑，一來可以避免代噴業者或農民直接接觸藥劑產生後續農藥中毒的問題，並將農特產業帶入工業化的元素，更有效的噴灑藥劑，顧及田間勞力及安全性。

不過，台南市農業局副局長李建裕說，無人飛機噴灑農藥日前還在實驗階段，全台都還沒發出一很合法執照，一是要有民航局核發飛手執照，另一張是毒物藥物試驗所發的使用農藥執照，已緊急要求白河區公所停止，還是要按農委會規定，採傳統人工噴藥防治。

農業局也呼籲農民應多加注意秋行軍蟲蹤跡，如發現可疑蟲體，一旦發現疑似秋行軍蟲請立即通報：0800-039-131或洽各區公所協助確認。

台南白河區公所今動用無人飛機噴藥防治秋行軍蟲。圖/白河區公所提供
台南白河區公所今動用無人飛機噴藥防治秋行軍蟲。圖/白河區公所提供
分享
台南白河區公所今動用無人飛機噴藥防治秋行軍蟲。圖/白河區公所提供
台南白河區公所今動用無人飛機噴藥防治秋行軍蟲。圖/白河區公所提供
分享

秋行軍蟲白河疫情
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／高中生徒手製作獨木舟 下水體驗海洋生態

2019-06-22 11:54

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

農藥濫用毒害蜂群...大批誤觸農藥身亡 炎夏更糟

2019-06-21 23:06

2千善款夾警車 捐殉職警幼兒

2019-06-21 23:00

雲林湖山水庫施工沒田種 百人獲償

2019-06-21 22:58

把里民當家人 他獲特優里長

2019-06-21 22:57

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

水庫施工無法耕作 農民陳情多年終獲補償

2019-06-21 16:07

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

文化基金會人事、公關支出高 嘉義縣議員批不合理

2019-06-21 13:07

新港媽祖駐台400年 腳踏車環台澎金馬祈福啟動

2019-06-21 12:51

張麗善行銷雲林良品 赴陸獲訂單逾2億元

2019-06-21 12:12

2020夏至日環食 嘉市天文協會提早一年辦活動暖場

2019-06-21 10:34

台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17

影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

u故事／熱愛老車 張璟右踏上改車之路

2019-06-21 12:46

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

新北聯醫建醫療大樓 侯友宜：溪南、溪北呼應

2019-06-21 22:58

騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top