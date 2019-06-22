無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市白河區公所今天動用空拍機噴藥，防治秋行軍蟲，農業局認為不妥也違反規定，緊急喊停，區長蕭福清表示，會遵照農業局規定，目前疫情應已控制下來。

6月21日上午白河區公所同仁巡視玉米田區發現可疑秋行軍蟲蟲體後，經通報台南市農業改良場場及市府農業局，農改場立即派員現場確認白河區轄內首波秋行軍蟲現蹤。

蕭福清區長旋即指示公所團隊依市府所指示的作業程序，進行通報及後續處理，為避免疫情擴散及運用科技方法，決定今日早上以無人機機協助施藥，對秋行軍蟲第一次緊急防治用藥，所用藥劑為賜諾特(spinetoram)。

白河區長蕭福清表示，為保護在地的農特作物，影響在地農特產品的收成和市場價格，特與在地的無人機業者媒合，使用無人機噴灑農改場推薦藥劑，一來可以避免代噴業者或農民直接接觸藥劑產生後續農藥中毒的問題，並將農特產業帶入工業化的元素，更有效的噴灑藥劑，顧及田間勞力及安全性。

不過，台南市農業局副局長李建裕說，無人飛機噴灑農藥日前還在實驗階段，全台都還沒發出一很合法執照，一是要有民航局核發飛手執照，另一張是毒物藥物試驗所發的使用農藥執照，已緊急要求白河區公所停止，還是要按農委會規定，採傳統人工噴藥防治。