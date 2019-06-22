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影／高中生徒手製作獨木舟 下水體驗海洋生態

2019-06-22 11:54聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣東石高中生命教育體驗計畫，日前邀請獨木舟老師溫志榮，指導學生製作獨木舟，認識海洋生態、實踐海洋教育，今天他帶領學生們搬運8艘自製獨木舟下水試划，大家都說「 划自做的船，一切辛苦都值得！」

溫志榮本月17日開始，到嘉義縣指導東石高中學生及附近洲仔村民製作手工獨木舟；今天他帶著學員將自造「手工舟」，以徒手搬運方式先到荷苞嶼大排試水，接著到朴子溪紅樹林區體驗河流、海洋生態，東石鄉洲仔村長鄭清木、嘉義縣鄉村永續發展協會理事長吳淑芳都到場參與，烈日下學員們雖然搬得滿身大汗，但獨木舟一下水，大家邊划槳邊興奮地說「好棒的體驗！」

同學們說，划自己製作的獨木舟下水，感覺非常興奮。記者卜敏正／攝影
同學們說，划自己製作的獨木舟下水，感覺非常興奮。記者卜敏正／攝影
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人稱「大沐老師」的溫志榮，近年從事海洋教育工作。他表示，研究獨木舟造船已10年，當初是閱讀聖經挪亞造方舟故事，從中獲得靈感，加上當年台灣正流行「冒險體驗教育」，他決定自學「獨木舟」，並發現愛斯基摩人的骨架蒙皮舟工法，是最單純、簡便、 適合現代人造舟工法。之後便造出人生第一艘獨木舟，也讓他的海洋教育工作從此啟航。

他說，獨木舟課程不僅教導大家「造一艘船」及划船技術， 更重要的是藉由造舟課程，幫助學生認識海洋，也能從小學習「團隊合作」及「凡事感恩」觀念。

「 我們對海洋認識太少！」溫志榮說，台灣四周環海，多數人對海洋認識卻有限，他認為會發生溺水，不一定是環境問題，可能是使用者無知， 透過造獨木舟、下水划舟，可以讓學生們體驗潮流，如何順應大自然力量，感受生命美好。

同學們開心搬運自己製作的獨木舟。記者卜敏正／攝影
同學們開心搬運自己製作的獨木舟。記者卜敏正／攝影
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同學們開心搬運自己製作的獨木舟，準備下水。記者卜敏正／攝影
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同學們開心搬運自己製作的獨木舟。記者卜敏正／攝影
同學們開心搬運自己製作的獨木舟。記者卜敏正／攝影
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同學們 練習如何划獨木舟。記者卜敏正／攝影
同學們 練習如何划獨木舟。記者卜敏正／攝影
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獨木舟東石
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