台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田區農會芒果乾烘製廠因採用傳統燃火烘烤，保有芒果原味，相當受農民歡迎，每年代工烘製期間常要先領號碼牌，今年芒果豐收，因應農民需求，烘製場也提前一周開工。連日來已有不少農民拿著削完皮的芒果，到烘製場烘焙芒果乾，每天至少有100檯以上的烘製量，由於滿載的烘製量為180檯，下星期可能會爆量，民眾如果有需要請農會代工，最好事先詢問是否有空檯，以免白跑一趟。

官田區農會為了幫助農民開拓更多元的芒果銷售管道，20幾年前就設置芒果乾烘製場為農民代工，烘製機台仍採用傳統燃燒柴油，烤架全部更新為不鏽鋼，農會說，酥用火烘製芒果乾，最能保有芒果的香味，雖然近來柴油的價格不斷上漲，但為了照顧農民，代為烘製的價格仍維持每台斤80元，沒有漲價，多出的燃油成本，由農會自行吸收。

官田區農會芒果乾烘製場18日正式開工，比往年提早一周，開工第一天就有超過100檯的數量，開了三組烘乾機，烘製過程需要24小時，中途會先拿出來翻面，兩名資深員工判斷烘乾程度，若烘得不夠乾，就再進爐烘製，除了傳統燃火方式，可保有芒果香味，資深員工的經驗，也會決定芒果乾烘得好不好吃。

官田農會代工烘製芒果乾受到農民喜愛，主要是採用柴油燃火烘乾機，特色是可以保有芒果原味，電烤的是外觀比較好看，但農會指出，芒果乾外觀的好壞，仍取決於芒果的果肉，如果太熟或者有撞傷，烘製起來都會較黑，顏色不漂亮。

農會員工表示，台南愛文芒果剛進入採收期，但下星期可能就會爆量，烘製場有4組烘製機，最高烘製量180檯，到時如果數量太多，可能會發放號碼牌，以免農民白跑一趟，芒果削皮後放不了太久，否則會發酵，影響烘製品質，因此如果前來委託烘製的數量太多，將會採取發號碼牌的方式，讓農民能掌握削皮送到烘製廠的時間。