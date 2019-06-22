親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

空服員罷工第三天 長榮22日取消112航班估影響2.3萬人

長榮另闢法律戰場 學者：是逼工會回談判桌的手段

南科輔導創新團隊 入圍科技部創業補助成功指日可待

2019-06-22 10:07聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南部科學園區創業工坊輔導團隊參加科技部創新創業激勵計畫(FITI計畫)108年選拔，經6個月培訓、產品開發與原型打造、業師輔導及潛在目標市場的訪談與對接，共5組創業團隊入圍FITI計畫決選昨天展現成果。

南科管理局表示，入圍團隊於決選會場展現新創技術，原型demo相當吸睛，其中The CEOs團隊拿下「創業傑出獎」；4組團隊獲得「創業潛力獎」，分別為「Lalalocker」、「IEM systems創電系統」、「Gt鋰電研發創新團隊」以及「卡維蘭」團隊。獲獎團隊研發領域包含「能源科技」、「物聯網與資料處理」、「電子商務」、「環境工程」及「產業供應鏈」，展現南科多元輔導成效。

廢水長期以來在全球造成的人類健康威脅以及環境問題，國立成功大學的「The CEOs」團隊研發微藻生物製劑，加入工業及畜牧廢水可吸附並分解廢水中有機物，進而去除廢水中懸浮固體物、油脂、有機汙染物等。除能夠解決廢水問題，相較於現有以細菌、真菌等處理廢水之方案更能減少汙泥，且藻菌還可發展生質燃料、液態肥料、飼料添加劑等加值應用，「期望透過此創新綠能水科技引領世界走向綠金新世代」。

旅客在各大車站常面臨寄物櫃無位或放不下行李的問題，因此「lalalocker」建置一提供行李寄存媒合服務的平台。透過lalalocker線上找到鄰近寄物點，填寫預定、線上付款，便能快速在最近的店家寄存行李，幫助旅人們免去拖拉行李的不便、隨即空手自在享受旅行，對於店家而言，也能利用原有的空間增加一筆額外抽成收入。

高雄科技大學的「IEM systems創電系統」以無人機高度自動化、快速反應、自動辨識及追蹤為核心，開發具雙光影像偵搜技術且可單人操作多機的小型高速搜救無人機群GuardianS，提供天然災難搜尋救援、災後區域安全輔助服務，無人機可自動回報受難者位置與資訊且日夜都可追蹤，提高搜救效率，更可大幅降低空勤救援成本。

中央研究院的博士團隊「Gt鋰電研發創新團隊」掌握高階三元鋰電池電芯材料及關鍵零組件技術，生產高端40Ah高鎳與富鋰錳軟包鋰電池芯，具高安全性、高放電倍率高持率、長循環壽命等特性，其電芯能量之密度更可達250Wh/Kg，團隊切入利基電動載具與儲能市場，預計未來將前進車用高端動力鋰電池市場。

市面銷售的果泥多為亞洲水果出口至歐洲加工製作再進口回台灣，使得產品到消費者手中既昂貴又有過多化學添加物。「卡維蘭」以深入水果產地耕耘三年之經驗與技術，直接在產地選果、加工，並以自身的冷鏈技術保留水果的最佳香氣及風味，最後加工製成鮮果原料，將搶攻烘培、飲料、冰品業等食品市場，期盼將素以「水果王國」聞名的台灣「再造果泥王國之稱」。

南科管理局表示，南科創業工坊、成功大學及南部各主要大專院校歷年來建立起合作夥伴關係，透過新創育成資源，「培育0到1新創團隊」，並結合南科AI-Robot自造基地資源，建立新創輔導機制，導入產品試製資源，協助團隊的創新idea進一步商品化，並連結園區大廠協助新創團隊進行技術指導、市場需求的探訪及產品合作開發，共同促進南科園區新創產業的發展。

南科管理局102年設立南科創業工坊，到108年5月底累計有143組團隊進駐創業工坊、79組團隊成立公司（資本額合計逾14.7億元）、9隊進駐園區內育成中心、13隊成為園區科學工業，擴大南科園區創新及研發能量，為南科園區注入投資量能。南科管理局「歡迎有想法、想成功的創業者，一同加入南科創業的行列」。

南科輔導創新團隊，入圍科技部創新創業計畫，創業成功指日可待。圖/科管局提供
南科輔導創新團隊，入圍科技部創新創業計畫，創業成功指日可待。圖/科管局提供
分享

南科創業行李
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

2千善款夾警車 捐殉職警幼兒

2019-06-21 23:00

雲林湖山水庫施工沒田種 百人獲償

2019-06-21 22:58

把里民當家人 他獲特優里長

2019-06-21 22:57

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

水庫施工無法耕作 農民陳情多年終獲補償

2019-06-21 16:07

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

文化基金會人事、公關支出高 嘉義縣議員批不合理

2019-06-21 13:07

新港媽祖駐台400年 腳踏車環台澎金馬祈福啟動

2019-06-21 12:51

張麗善行銷雲林良品 赴陸獲訂單逾2億元

2019-06-21 12:12

2020夏至日環食 嘉市天文協會提早一年辦活動暖場

2019-06-21 10:34

台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17

影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

新北暑期兒童消防夏令營開放報名 名額限2800人

2019-06-21 11:09

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

「台灣龍珠」基隆嶼25日開放 探尋「11個基隆」

2019-06-20 23:19

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

u故事／熱愛老車 張璟右踏上改車之路

2019-06-21 12:46

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top