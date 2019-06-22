南科輔導創新團隊 入圍科技部創業補助成功指日可待

2019-06-22 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南部科學園區創業工坊輔導團隊參加科技部創新創業激勵計畫(FITI計畫)108年選拔，經6個月培訓、產品開發與原型打造、業師輔導及潛在目標市場的訪談與對接，共5組創業團隊入圍FITI計畫決選昨天展現成果。

南科管理局表示，入圍團隊於決選會場展現新創技術，原型demo相當吸睛，其中The CEOs團隊拿下「創業傑出獎」；4組團隊獲得「創業潛力獎」，分別為「Lalalocker」、「IEM systems創電系統」、「Gt鋰電研發創新團隊」以及「卡維蘭」團隊。獲獎團隊研發領域包含「能源科技」、「物聯網與資料處理」、「電子商務」、「環境工程」及「產業供應鏈」，展現南科多元輔導成效。

廢水長期以來在全球造成的人類健康威脅以及環境問題，國立成功大學的「The CEOs」團隊研發微藻生物製劑，加入工業及畜牧廢水可吸附並分解廢水中有機物，進而去除廢水中懸浮固體物、油脂、有機汙染物等。除能夠解決廢水問題，相較於現有以細菌、真菌等處理廢水之方案更能減少汙泥，且藻菌還可發展生質燃料、液態肥料、飼料添加劑等加值應用，「期望透過此創新綠能水科技引領世界走向綠金新世代」。

旅客在各大車站常面臨寄物櫃無位或放不下行李的問題，因此「lalalocker」建置一提供行李寄存媒合服務的平台。透過lalalocker線上找到鄰近寄物點，填寫預定、線上付款，便能快速在最近的店家寄存行李，幫助旅人們免去拖拉行李的不便、隨即空手自在享受旅行，對於店家而言，也能利用原有的空間增加一筆額外抽成收入。

高雄科技大學的「IEM systems創電系統」以無人機高度自動化、快速反應、自動辨識及追蹤為核心，開發具雙光影像偵搜技術且可單人操作多機的小型高速搜救無人機群GuardianS，提供天然災難搜尋救援、災後區域安全輔助服務，無人機可自動回報受難者位置與資訊且日夜都可追蹤，提高搜救效率，更可大幅降低空勤救援成本。

中央研究院的博士團隊「Gt鋰電研發創新團隊」掌握高階三元鋰電池電芯材料及關鍵零組件技術，生產高端40Ah高鎳與富鋰錳軟包鋰電池芯，具高安全性、高放電倍率高持率、長循環壽命等特性，其電芯能量之密度更可達250Wh/Kg，團隊切入利基電動載具與儲能市場，預計未來將前進車用高端動力鋰電池市場。

市面銷售的果泥多為亞洲水果出口至歐洲加工製作再進口回台灣，使得產品到消費者手中既昂貴又有過多化學添加物。「卡維蘭」以深入水果產地耕耘三年之經驗與技術，直接在產地選果、加工，並以自身的冷鏈技術保留水果的最佳香氣及風味，最後加工製成鮮果原料，將搶攻烘培、飲料、冰品業等食品市場，期盼將素以「水果王國」聞名的台灣「再造果泥王國之稱」。

南科管理局表示，南科創業工坊、成功大學及南部各主要大專院校歷年來建立起合作夥伴關係，透過新創育成資源，「培育0到1新創團隊」，並結合南科AI-Robot自造基地資源，建立新創輔導機制，導入產品試製資源，協助團隊的創新idea進一步商品化，並連結園區大廠協助新創團隊進行技術指導、市場需求的探訪及產品合作開發，共同促進南科園區新創產業的發展。