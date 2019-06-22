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台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南永康警分局轄區治安複雜交通繁重，平日勤業務繁忙，仍有員警忙碌中力求上進，不忘時刻精益求精、充實自我，「108學年度學士班二年制技術系」昨放榜，永康分局又有3人錄取中央警察大學，4月才有3人考上警佐班39期、已有6人成功擠進警大校門，4月3人都是偵查佐，這次李育維、蔣宏驛與蔡百剛3人全是警員。

永康分局表示，李育維表現相當出色，屢次偵破毒品案件與各類重大刑案，服務年資「才短短3年，嘉獎數就已超過600多次」，報考警察大學的動機是希望向前年考取警察三等特考的哥哥看齊。

蔣宏驛任永康分局交通分隊，交通事故處理經驗相當豐富，擅長調閱監視器協助釐清事故還原事實，蔣表示，「進警大是每位警員的夢想」，希望能在自己交通領域上更加精進專業。

蔡百剛平日上班認真負責，工作態度敬業，是不折不扣的拚命三郎，不管任何治安大小事，或是民眾服務案件總是親力親為，從警9年來第1次報考就上榜，謙虛表示是受到長官鼓勵，並「深覺永康分局優良工作環境，才是這次考上警大的重要關鍵」，3人平日工作表現都備受各級長官肯定及讚許。　　

分局長戴崇贒向三人道賀勉勵，滿懷欣喜地表示，「永康地靈人傑，年年有同仁成功考取警大是一件多麼令人振奮又開心的喜事，並肯定同仁在勤務繁重之餘，懂得珍惜瑣碎時間，拼湊自己通往警大的路，精神實屬難得，同時稱讚考取同仁年輕有為，進修精神值得為同仁榜樣」，將於公開場合提出表揚，希望錄取同仁於警大結業後，能將所學貢獻於工作崗位上，持續為社會治安貢獻心力。

偵查隊警員李育維（左）、永康分局長戴崇贒。圖/警方提供
偵查隊警員李育維（左）、永康分局長戴崇贒。圖/警方提供
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大橋派出所警員蔡百剛（左）、永康分局長戴崇贒。圖/永康分局提供
大橋派出所警員蔡百剛（左）、永康分局長戴崇贒。圖/永康分局提供
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交通分隊長賴明利（左起）、交通分隊警員蔣宏驛、永康分局長戴崇贒。圖/警方提供
交通分隊長賴明利（左起）、交通分隊警員蔣宏驛、永康分局長戴崇贒。圖/警方提供
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