台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大

2019-06-22 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康警分局轄區治安複雜交通繁重，平日勤業務繁忙，仍有員警忙碌中力求上進，不忘時刻精益求精、充實自我，「108學年度學士班二年制技術系」昨放榜，永康分局又有3人錄取中央警察大學，4月才有3人考上警佐班39期、已有6人成功擠進警大校門，4月3人都是偵查佐，這次李育維、蔣宏驛與蔡百剛3人全是警員。

永康分局表示，李育維表現相當出色，屢次偵破毒品案件與各類重大刑案，服務年資「才短短3年，嘉獎數就已超過600多次」，報考警察大學的動機是希望向前年考取警察三等特考的哥哥看齊。

蔣宏驛任永康分局交通分隊，交通事故處理經驗相當豐富，擅長調閱監視器協助釐清事故還原事實，蔣表示，「進警大是每位警員的夢想」，希望能在自己交通領域上更加精進專業。

蔡百剛平日上班認真負責，工作態度敬業，是不折不扣的拚命三郎，不管任何治安大小事，或是民眾服務案件總是親力親為，從警9年來第1次報考就上榜，謙虛表示是受到長官鼓勵，並「深覺永康分局優良工作環境，才是這次考上警大的重要關鍵」，3人平日工作表現都備受各級長官肯定及讚許。