嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



2020年夏至台灣將出現日環食，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義市天文協會今晚在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」，開始為明年活動暖身，嘉義市長黃敏惠與民相約明年的今天一起戴上「上帝的金戒指」。

嘉義市天文協會指出，2020年夏至台灣將出現日環食，全程2小時39分鐘，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義地區的7個天文單位2年前冬至組成「嘉義天文教育聯盟」，為即將到來的2020台灣日環食活動進行籌備，目標是讓全台灣100萬人準備好，明年6月21日（夏至）觀看百年難得一見的日環食景象，錯過此次，要等到2215年。

黃敏惠表示，北回歸線經過嘉義，夏至當天有立竿不見影的特殊現象，而明年的夏至還要看到的天文奇景「日環食」，嘉義市的天文教育相當普及，2008年8月天文協會到新疆，與嘉義市民直播日全食，而她日前到日本推廣嘉義市觀光，告知日本旅遊業者嘉義市明年夏至可看到天文奇景「日環食」，期望透過活動讓世界看到嘉義市，且與民相約當天一起戴上「上帝的金戒指」。

嘉義市天文協會今晚在嘉義市文化公園舉辦「暖場落日音樂會」，正式向外宣告距離2020日環食只剩下一年。現場架設4台望遠鏡觀察木星，志工解說日食、日環食的差異，日食就是月球走到太陽與地球中間，月球遮住太陽造成的天文現象，月球如距離地球較遠，無法全部遮住太陽，就會形成日環食，如距離地球較近，可全部遮住太陽，就成為日全食。