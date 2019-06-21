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蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市西區永和里長蔡宗坤（左）榮獲今年度內政部特優里長，嘉義市長黃敏惠（右）今天...
嘉義市西區永和里長蔡宗坤（左）榮獲今年度內政部特優里長，嘉義市長黃敏惠（右）今天前往里辦公處贈匾。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市西區永和里長蔡宗坤將里民視為家人，他一人當選全家做服務，蔡宗坤今年榮獲內政部特優里長，本月26日代表嘉義市前往臺北市國軍文藝活動中心接受表揚。嘉義市長黃敏惠今今天親自前往里辦公處贈匾，市議員陳姿妏、里民們也前往祝賀，現場氣氛熱鬧滾滾。

黃敏惠談到，蔡宗坤將里民視為自己的家人，他是全嘉義市第一位操作使用置放在里辦公處的AED（自動體外心臟電擊去顫器）對里民施行急救的里長，勇敢義舉值得大家學習。而蔡宗坤侍母至孝，家人也一起協助里民服務，是「一個人當選，全家人一起服務」的最佳典範。

黃敏惠強調，里長是在第一線基層最重要的主力人員，認真打拼的里長，里民絕對是最有感受的。而里長反映里民心聲，市政府、公所等也會即時做回應與積極處理。

「這是一個新的開始，也是責任的承擔。」蔡宗坤說，他的父親是連續擔任第4至第7屆的前力行里長蔡振卿，他則接承衣缽，擔任2屆永和里長。

蔡宗坤非常重視里民住的安心、行的安全，了解易肇事路口，爭取里內約4處設置紅綠燈。並積極處理道路坑洞修補、增設路燈、排水溝及環境清潔消毒、里內巷道重新鋪設等工作。

里民們讚譽蔡宗坤是為真誠用心、全方位、全天候服務的優質里長。蔡宗坤關心里內長者，促成「嘉義市永和長青促進協會」成立，於里集會所提倡老人休閒活動、舉辦健康講座，里內每年固定安排兩次老人流感疫苗注射，老人出外觀摩增廣見聞旅遊，每年重陽節舉辦敬老活動、設宴招待獨居弱勢老人，讓長者倍感溫馨。並發送里內弱勢戶救助物資，且重視兒童身心靈成長，在永和里集會所每週開設兒童讀經班。

嘉義市西區永和里長蔡宗坤（左七）榮獲今年度內政部特優里長，嘉義市長黃敏惠（左六）...
嘉義市西區永和里長蔡宗坤（左七）榮獲今年度內政部特優里長，嘉義市長黃敏惠（左六）今天前往里辦公處贈匾。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠
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