來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林有山海美景、遼闊平原和豐富人文風情，更有深具在地特色的文創產業與觀光工廠，民眾可利用春遊專案優惠，規畫兩到三天的雲林深度旅行。圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 雲林北港大復戲院懷舊音樂會將於6月29、30日登場，為獎勵更多遊客到雲林暢遊二天一夜，即日起至活動當天，遊客可憑雲林合法旅宿住宿憑證，至北港遊客中心兌換票券入場，數量有限，送完為止。

北港大復戲院懷舊音樂會將於6月29、30日登場，每日2場，分別為下午2時30分及晚上7時，縣府文化處長陳璧君表示，雲林縣有許多美麗景點，縣府除推出來雲林住一晚，可免費索票入場懷舊音樂會，並與縣內35家優質好禮好店、觀光工廠及遊樂園業者合作推出優惠方案。

春遊雲林住一晚，除住宿現折500元，6月30日前只要憑108年4至6月期間於雲林縣境內合法旅宿住宿憑證正本，即可享有好康優惠活動與產品，並有7家旅宿加碼贊助，推出入住送好禮或超值特惠價活動，參與的業者包括：劍湖山世界主題樂園、瑞春醬油、丸莊醬油觀光工廠、興隆毛巾、福祿壽觀光酒廠、良作工場農業文創館、好住民宿、朝聖高悅酒店、蜜蜂故事館、北港春休閒園區、千巧谷牛樂園牧場及佛美神仙故事館等，詳細名單請上雲林文化旅遊網查詢。

文化處觀光行銷科長蔣明新表示，春遊補助自由行獎助共32000個名額，平日（週日至週四）入住專案旅宿，每房現折抵500元，18歲至40歲青年入住經典小鎮北港鎮的民宿，還可再享折抵500元一次的優惠補助，雲林目前計有69家旅宿參與。