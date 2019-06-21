好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山氣象站。圖／嘉義林區管理處提供 分享 facebook 林務局嘉義林區管理處將於7月6日起，在阿里山國家森林遊樂區，舉辦1梯次「氣象萬千，尋訪阿里山氣象秘境」環境教育營隊（25個名額），及4梯次「阿里山生態體驗營」（共100個名額），本月24日上午9點開始報名，歡迎全國民眾報名，攜手來看被指定為縣定古蹟，平時不開放的阿里山氣象站，及阿里山特有的動植物。

阿里山素有「檜木霧林的原鄉」之稱，不僅氣候變化多端，一年四季氣象也有不同風貌，阿里山氣象站就隱藏在阿里山國家森林遊樂區內，平時未對外開放。

林務局嘉義林區管理處表示，7月6至7日與阿里山生態教育館合作，舉辦「氣象萬千，尋訪阿里山氣象秘境」教育營隊，只有25個名額，將帶領學員參訪阿里山氣象站新站及舊站，特別是阿里山氣象站舊站，原名為「台灣總督府氣象臺阿里山觀象所」，2013年被指定為縣定古蹟，是阿里山重要文化資產。

嘉義林區管理處說明，阿里山氣象站舊站位於阿里山鄉萬歲山北側，為交通部中央氣象局所屬二十四個氣象站之一，為四等氣象測報機構。由於阿里山地區盛產檜木，日人以檜木材興建，1933年阿里山高山觀測所啟用，觀測山地氣象變化，並配合林業開發。

嘉義林區管理處表示，阿里山的五奇包含日出、雲海、晚霞、森林及森林鐵路，為了讓更多人能親近阿里山，7月12、13、19、20日，將一連舉辦四梯次、每梯次2天1夜的「阿里山生態體驗營」活動。不僅能深入認識阿里山特有的植物，還能循著水山步道與高齡2700歲的水山巨木同框。