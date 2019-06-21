文化基金會人事、公關支出高 嘉義縣議員批不合理

2019-06-21 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議員詹琬蓁今天上午質詢，批縣府每年編列千萬元補助嘉義縣文化基金會，基金會花用人事費及公關費偏高 ，執行長每月薪資和議員差不多，基金會還支付資遣費39萬多元給前執行長趙麗娜，她要求兼任基金會董事長的縣長翁章梁，改善不合理預算花用，以免遭外界質疑基金會人事是「政治酬庸」。

前縣長張花冠任內聘任的文化基金會執行長趙麗娜，參選議員落敗，在去年九合一選舉前3個月，被基金會董事會資遣，縣長翁章梁就任至今近半年，重新遴選基金會董事，聘任基金會副執行長，但執行長懸缺至今未聘任，基金會新人事及經費運用，引起外界關切。

議員詹琬蓁說，文化基金會依勞基法，支付前執行長趙麗娜31萬8586元資遣費，加上1個月薪水7萬1794元，合計39萬零380元，執行長每月薪資和議員差不多，基金會還支付資遣費近40萬元給趙麗娜，縣府每年補助千萬元給基金會，基金會3名專職人員人事費，連70多萬元公關費，就花掉300多萬元。

詹琬蓁指出，縣府補助基金會千萬元控管1成5，全部850萬元人事及公關費就占大半，開銷不合理，不改善，將從嚴要求審查預算。議員吳思蓉說，應比照過去執行長由文觀局長無給職兼任。議長張明達說，執行長依慣例由縣長任用。