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2020夏至日環食 嘉市天文協會提早一年辦活動暖場

2019-06-21 10:34聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

2020年夏至台灣將出現日環食，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義地區的7個天文單位去年組成「嘉義天文教育聯盟」，籌備台灣100萬人觀看日環食。嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」，開始為明年活動暖身，現場打卡贈送精美禮物，另抽出10名贈送桌上型牛頓反射式望遠鏡。

嘉義市天文協會指出，2020年夏至台灣將出現日環食，全程2小時39分鐘，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義地區的7個天文單位2年前冬至組成「嘉義天文教育聯盟」，為即將到來的2020台灣日環食活動進行籌備，目標是讓全台灣100萬人準備好，在2020年6月21日（夏至）觀看百年難得一見的日環食景象，錯過此次，要等到2215年。

嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「暖場落日音樂會」，正式向外宣告距離2020日環食只剩下一年。民眾現場打卡可領取限量特製的日環食餅乾及摸彩券，現場共有10架桌上型望遠鏡等候領回。還有精采的音樂表演，以及望遠鏡看木星的活動，歡迎各位嘉人踴躍前來捧場，向全世界宣告「歡迎來嘉看日食」。

嘉義市天文協會志工晚街也會與民眾解釋日食、日環食的差異，日食就是月球走到太陽與地球中間，月球遮住太陽造成的天文現象，月球如距離地球較遠，無法全部遮住太陽，就會形成日環食，如距離地球較近，可全部遮住太陽，就成為日全食。

嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」...
嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」，正式向外宣告距離2020日環食只剩下一年。圖／嘉義市天文協會提供
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嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」...
嘉義市天文協會今天晚上6點半在嘉義市文化公園舉辦「2020日環食暖場落日音樂會」，正式向外宣告距離2020日環食只剩下一年。圖／嘉義市天文協會提供
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