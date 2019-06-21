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台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市水利局二仁溪港尾橋設計圖。圖/水利局提供
台南市水利局二仁溪港尾橋設計圖。圖/水利局提供
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台南市政府水利局致力推動亮點建設「雙博物館自行車道」，最後一哩路「港尾橋」預定7月底前可完工。

水利局表示，這是向水利署爭取經費4800萬元，加上市府配合款850萬元，總經費達5650萬元，施作「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁」工程，且為維汛期安全，加速將河道中橋梁基礎工程於汛期前趕工完成，目前橋梁主結構已組立完成，工程已進入尾聲。

台南市「雙博物館自行車道」由安南區台灣歷史博物館串連到仁德區奇美博物館，該案工程係針對其支線延伸，可自黃金海岸自行車道向東由台1線沿二仁溪堤頂道路延伸至仁湖橋，沿途可欣賞海岸景致及二仁溪堤岸風光；惟本段路線於港尾溝溪堤岸段無法銜接。

為銜接二仁溪自行車道及防汛道路，水利局積極爭取中央經費同意施作本案工程，以利防汛及自行車通行使用，及設置照明設施，以提供在地民眾舒適安全的自行車通行空間，並提升夜間安全性，以建構兼具防汛通行、民眾休閒、通勤之自行車道及人行空間。

水利局表示，沿二仁溪防汛堤頂道路向東延伸至仁德區中生及中洲里，長約 10.1公里，全線均可通行，僅在三爺溪、大甲排水線、港尾溝溪為斷點，其中水利局於三爺溪施作之鯽魚橋、大甲排水線之梭魚橋已完成，本工程於港尾溝溪斷點處，將設置銜接跨橋進行防汛道路串連。

橋梁設計上，主跨橋60M加兩側小跨橋，總長約90M、淨寬5.5M、淨高約5M之造形桁架橋梁設計，採鋼構橋梁以早期二仁溪出海口捕魚的「舢舨橋型態」，結合桁架形式的需要，發展其主要『船型』之造形外觀，選用之主體色系採粉沙色，欄杆顏色採紫白色，並尊重在地里長意見，將橋梁命名為「港尾橋」。

水利局指出，自行車跨橋完成後，自行車道可自黃金海岸暢通至台鐵二層行溪舊鐵路橋，塑造市民「親水」空間，並希望讓市民利用自行車享受及二仁溪水岸沿線的壯麗景致，且達到推動低碳城市的目標。

台南市水利局二仁溪港尾橋趕在7月底前完工。圖/水利局提供
台南市水利局二仁溪港尾橋趕在7月底前完工。圖/水利局提供
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