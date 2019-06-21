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影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山林業鐵路及文化資產管理處，今天上午將原停放竹崎公園內32號百年蒸汽火車頭，以柴油機關車聯結，拉回嘉義北門車站，將在嘉義舉辦歡迎儀式，再拖回林鐵嘉義車庫體檢，做外觀「美容」維護。

林鐵及文資處長黃妙修、相關維修技師、鐵道迷，及竹崎高中管樂隊，今天上午都到竹崎車站，在歡樂音樂聲中，歡送SL-32號蒸汽火車頭離開竹崎。

黃妙修表示，為了順利進行這次老火車頭體檢維修，本月17日先拆除蒸汽火車頭的傳動軸，整理潤滑車軸動力機件，以保護蒸汽汽缸，昨天還出動了100噸級吊車及兩輛拖板車，歷經4個小時，終於將蒸汽老火車吊運到竹崎車站。

林鐵處說明，SL蒸汽火車拖回到嘉義車庫後，會先進行健康總體檢，做外觀整理及必要的保養維修，預定1個月內即可完成，未來竹崎車站整建工程完工後，會再將老火車頭移至竹崎車站公開展示。

32號火車頭是阿里山林鐵蒸汽火車的最後一輛，1915年由美國LIMA公司生產的28噸SHAY型，目前阿里山森林遊樂區，每逢重要活動就現身的蒸汽火車頭，即是同型31號火車頭。

嘉義縣政府20年前借用32號火車頭，放在竹崎公園，停置在開放式展放空間供遊客參觀，但20年來外觀已毀損破舊，今年因前瞻基礎建設工程，竹崎公園大翻修，決定將32號火車頭歸還阿里山林鐵管理處。

林鐵管理處及地方民眾，今天到竹崎車站 歡送老火車頭回家。 記者卜敏正／攝影
林鐵管理處及地方民眾，今天到竹崎車站 歡送老火車頭回家。 記者卜敏正／攝影
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阿里山林鐵管理處今天用柴油機關車，將老火車頭拖回嘉義車庫。 記者卜敏正／攝影
阿里山林鐵管理處今天用柴油機關車，將老火車頭拖回嘉義車庫。 記者卜敏正／攝影
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阿里山林鐵管理處及地方民眾，今天到竹崎車站歡送老火車頭回家。 記者卜敏正／攝影
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阿里山林鐵管理處及地方民眾，今天到竹崎車站 歡送老火車頭回家。 記者卜敏正／攝影
阿里山林鐵管理處及地方民眾，今天到竹崎車站 歡送老火車頭回家。 記者卜敏正／攝影
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阿里山林鐵管理處今天用柴油機關車，將老火車頭 拖回嘉義車庫。 記者卜敏正／攝影
阿里山林鐵管理處今天用柴油機關車，將老火車頭 拖回嘉義車庫。 記者卜敏正／攝影
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