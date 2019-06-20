台南長途客運轉運站年底啟用 用貨櫃搭建被嫌寒酸

2019-06-20 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市位在火車站附近的兵備廠長途客運轉運站即將完工，民眾行經公園路已經能夠看到由一個個貨櫃搭建的轉運站，有人認為「用貨櫃搭一搭還要花一億多元」？但也有人認為風格很年輕、不同於一般的水泥建築。

台南市政府花費1億2000萬元在兵備廠興建轉運站，年底啟用後，目前在北門路上、火車站前，包括國光、和欣及統聯長途客運上車處，都將移往轉運站，站內還有停車場、商場等，市府並在最近完成遴選，由鼎瀚公司獲選為管理廠商，每年支付市府720萬元，負責轉運站的經營管理。

目前硬體已大致完工，色彩繽紛的貨櫃有別於一般水泥建築的轉運站，一名在當地排班的計程車司機不以為然「這樣的建築居然還要花一億多元，市政府有沒有搞錯」，市府交通局則表示，雖然是用貨櫃搭建，但轉運站腹地不小，還有288個汽車車位的停車場等設施，已施工一年多。

包括林美燕、曾培雅、李啟維及盧崑福等多名台南市議員，今天與台南市計程車駕駛職業工會等一起召開記者會，指責交通局遴選經營廠商的過程中，未與地方協商，「不夠接地氣」，當地原本就是長途客運的下車處，計程車都在當地排班，並沒有收費，但現在卻傳出未來轉運站啟用後，每個月要向司機收取800元的排班費用，沒有照顧司機的生計，如果真的要收費，未來增加的費用只能轉嫁給消費者。