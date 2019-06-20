自創珍珠、糯米腸披薩 挑戰消費者味蕾

2019-06-20 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



七年級生黃柔穎畢業於嘉南藥理大學餐飲管理學系，擁有中餐乙級證照，曾在披薩店打工，因此開始她與趴薩的不解之緣，為了與其他披薩店做市場區隔，她開創糯米腸、珍珠撞奶口味，也搭配杮子、竹筍、樹葡萄等時令蔬果製作出隱藏版披薩，餅皮不時也有不同蔬果運用的小驚喜，挑戰消費者的味蕾。

黃柔穎學生時期曾在披薩店打工，這幾年發現披薩口味千篇一律且價格過高，因此5年前從外地回鄉開設披薩店，不同於傳統披薩口味，將原本和披薩聯想不到的食材巧妙地結合，而餅皮口味則有小米、波菜、當歸、蝶豆花等，黃柔穎堅持新鮮、當季食材，不定期的小驚喜，深受消費者喜愛。

黃柔穎光是餅皮研究就花1年，每樣新品上市需要1個月的試吃期，戴牙套的她天天請朋友試菜、並聽取消費者的意見調整口味，每片餅皮都是黃柔穎手工壓出來的，「有老闆手心的溫度」。

店內披薩商品10種，其中珍珠撞奶最為暢銷；廖姓消費者咬下第一口驚豔，「珍珠好Q！」且披薩放涼也好吃。另一暢銷披薩為糯米腸口味，黃柔穎平時好吃的糯米腸，吃剩的口感就變差了，沒有人要吃。於是她想到用糯米腸來做披薩，把糯米腸煎的香香脆脆的，結合麵皮的口感。