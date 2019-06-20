7月1日新制！久占車格、積欠停車費 台北市可拍賣車輛

2019-06-20 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



久占公有路邊、堤外停車格的駕駛人注意！台北市停車管理工程處今天表示，為解決久占停車位問題，影響其餘民眾停車權益，7月1日起實行新制，只要久停超過30天、未繳清停車費的車輛，將張貼移置通知，張貼15天後將拖吊移置保管場，若駕駛人仍未領回，公告3個月後進行拍賣。

根據停管處資料，統計從2018年1月1日至2019年5月27日止，目前符合拖吊移置的汽機車共計180輛，至於占用停車位天數最久紀錄汽車、汽車，分別是106天及112天。

停管處表示，以往汽機車久占停車位不算認定違規，頂多持續通知催繳積欠的停車費，最後移送至行政執行署，辦理強致執行，但汽機車仍可不受影響繼續停在停車位，反倒影響其餘民眾使用權利。

停管處指出，北市府已修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，從7月1日開始，未來車輛停放於公有路邊、路外停車場超過30天且未清停車繳費，將張貼「久占停車格位車輛移置通知」，張貼15天後進行拖吊至保管場，並通知駕駛人15天內領回，若屆期不領回，公告3個月後進行拍賣。

儘管車輛遭拍賣，仍會追討積欠未繳的停車費，停管處呼籲，久停車的車主應儘速駛離原有停車位及繳停車費，落實使用者付費精神，勿存僥倖心理。