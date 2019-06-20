嘉義縣議員為縣府補助社區差別不公 槓上翁章梁

2019-06-20 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議員王啟澧今天上午質詢，砲轟縣府補助人民團體社區不公，槓上縣長翁章梁，王指出，至今89件申請補助案不准，補助沒標準，另他要求翁將水上地政事務所旁，已徵收未使用國小預定地，規畫做雙語學校； 針對鐵路高架化工程，他說，外傳要先做民雄鄉路段，火車調度場仍設北回地區，若傳聞屬實，他邀和翁一起辭職，翁章梁未回應邀約辭職。

王啟澧批翁章梁補助人民團體社區有差別心，沒標準，有社區申請有，有社區要不到，他質疑給補助是否有政黨差別對待?要求訂公平補助標準，翁說，全縣1年補助只有700萬元，全縣社區300多個，資源有限，難做到公平，社區最常申請節慶補助，有的社區還接連申請。

王啟澧說，水上鄉地政事務所旁約2000餘坪綠地，縣府多年前向地主徵收取得土地，原規畫做國小預定地，因少子化，長期未依計畫使用，建議規畫做雙語學校、綠色校園，提升地方教育資源，他批縣府不作為就是浪費徵收美意，未來可能找不到這麼好的環境。

翁章梁說，各縣市都有完成徵收未使用的公共設施保留地，因少子化，經評估，國小預定地不做學校使用，王啟澧要翁答應做雙語學校，翁未答應，引起王不滿；地政處長陳宏基說，被徵收地主向縣府及內政部陳情，要求廢止土地徵收，內政部還未答覆。