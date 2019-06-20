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長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

中科院航太研發基地落腳嘉義民雄 最快明年動工

2019-06-20 14:28聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今天上午答覆議員戴光宗質詢，馬稠後工業區二期開會進度時宣布，中科院航太研發基地將落腳民雄鄉森林公園國防部用地，另趁台商回流潮機會，爭取台糖中埔鄉農場地說設置工業區。

翁章梁說，中科院航太研發基地計畫落腳民雄鄉，與週邊大埔美園區精密機械園區結合，加上民雄、頭橋、後湖、嘉太工業區智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業的供應鏈，支援與擴散效應，將支持中科院民雄航太研發園區的發展。

會後，經發處長江振瑋說，國家中山科學研究院院長杲中興、航空研究所長齊立平，4月29日傍晚拜會翁章梁，中科院因應國家國機國造及國艦國造計畫，擴大相關航太零組件、系統等檢驗、測試設施、以及研發能量，原來位於台中的航空研究所場域、設備、人員已無法滿足未來的需求。

經場址勘測，以及縣府居中協助，找到國防部位於民雄鄉一塊54公頃土地，新場位址在台中、高雄航研所相關計畫設施中間，交通便捷，加上週邊中正、吳鳳、嘉大、南華大學、甚至虎科大、雲科大等大學研發能量與人材資源；以及週邊大埔美園區、民雄、頭橋、後湖、嘉太工業區智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業的供應鏈支援與擴散效應，將支持中科院民雄航太研發園區的發展。

中科院長尋求縣長支持，提報董事會後，啟動開發建設計畫，最快明年動工，初期將以航太創新育成機構先行，與在地研發能量介接，培育相關未來研發人才，5年後相關設備正式上線營運，除軍用外，並將結合民生工業，提升科技水平，帶動嘉縣產業發展。

嘉義縣長翁章梁上午答覆議員戴光宗質詢，馬稠後工業區二期開會進度時宣布，中科院航太...
嘉義縣長翁章梁上午答覆議員戴光宗質詢，馬稠後工業區二期開會進度時宣布，中科院航太研發基地將落腳民雄鄉森林公園國防部用地。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁上午答覆議員戴光宗質詢，馬稠後工業區二期開會進度時宣布，中科院航太...
嘉義縣長翁章梁上午答覆議員戴光宗質詢，馬稠後工業區二期開會進度時宣布，中科院航太研發基地將落腳民雄鄉森林公園國防部用地。記者魯永明／攝影
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中科院翁章梁
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