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台北國際食品展登場 雲林23家廠商展現多元農特產品

2019-06-20 12:56聯合報 記者李京昇╱即時報導

台北國際食品展昨天盛大開展，雲林縣副縣長謝淑亞以「雲林良品 美味上場」為主打，集結23家在地優質食品廠商、農民團體及農會等單位組成「雲林物產館」，展現雲林豐富多元的農特產品，從山珍到海味、主食到配菜通通包辦。

謝淑亞說，物產豐饒的雲林像台灣母親，也是台灣農業產值最高的縣市，不論在生鮮蔬果、農產加工食品，都在在顯示出農產文化的力量，為期4天展期也會邀主廚現場進行料理，呈現雲林最專業、美味、安心的一面給國內外買家。

謝淑亞表示，台北國際食品展是雲林良品邁向國際市場的前哨站，許多廠商參展完後會接到國內外企業訂單，逐漸打開海外市場契機，期盼透過國際食品展能拓展無限商機，讓雲林在地農特產品到日本東京及對岸等地打拼。

國際食品展展出期間到6月22日為止，地點在台北世貿一館1樓，雲林物產館館內展出產品包含土庫蜂蜜、米鳳梨酥、香草醋、西螺米、西螺醬油、古坑咖啡、香甜酒、椴木香菇、地瓜加工製品、生鮮芋頭、秋葵加工製品。

還有麻油、花生醬、水果玉米、蝦類加工品、生鮮蔬果、馬蹄蛤蜆精、滴雞精、口湖烏魚子、黑蒜頭及苦茶油等，展覽期間除有多場主廚料理示範，也有營養師專業開講等交流活動，提供給買家諮詢參考，並展現雲林良品的獨特價值。

雲林縣副縣長謝淑亞（中）邀民眾一起來參觀「雲林物產館」。圖／縣府提供
雲林縣副縣長謝淑亞（中）邀民眾一起來參觀「雲林物產館」。圖／縣府提供
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雲林縣府集結23家在地優質食品廠商、農民團體及農會等單位組成「雲林物產館」。圖／...
雲林縣府集結23家在地優質食品廠商、農民團體及農會等單位組成「雲林物產館」。圖／縣府提供
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雲林縣副縣長謝淑亞（左）領軍推銷雲林農特產品。圖／縣府提供
雲林縣副縣長謝淑亞（左）領軍推銷雲林農特產品。圖／縣府提供
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