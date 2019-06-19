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高鐵嘉義站關懷弱勢孩童贈票 嘉北1日遊學童感恩獻藝

2019-06-19 17:59聯合報 記者魯永明╱即時報導

給孩子探索與開拓視野機會！台灣高鐵關懷弱勢學童，縮短城鄉學習資源差距，今天邀請嘉義縣傳愛全人關懷協會41名弱勢家庭學童，搭高鐵到台北，體驗探索之旅，贈嘉義台北來回車票82張，為表達對高鐵感謝，協會舉辦贈票感恩儀式，回贈高鐵公司感謝狀，學童帶來熱情、精彩烏克麗麗和陶笛表演，場面溫馨。

位於嘉縣水上鄉基督教浸信會教堂的傳愛課輔班，由闕戴淑媺師母及闕雅英老師設立，主要關懷及照顧單親、隔代教養、外配家庭、清寒、失親的孩子們。目前課輔班內有將近50名國小及國中的學童，週一至週五課後照顧並聘請鐘點老師教導孩子們課業，並提供小朋友點心。

傳愛全人關懷協會多年來輔導上千名迷途學童，也經常代替扶養弱勢小朋友，用愛與關懷照顧弱勢孩童，透過課後輔導讓他們找到人生的目標。協會創立人闕戴淑媺說，課輔班平日主要是在室內進行課程輔導，鮮少有機會跳脫課業學習至外界探索，感謝高鐵公司提供學童難得高鐵之旅，讓孩子增廣見聞、增加學習的空間。

協會重視孩子第二專長培養，除加強輔導學生業，會安排學生學習特殊才藝，幫助學生發展興趣，增加自信心，代表贈票的高鐵公司嘉義站專員許明燕說，高鐵積極實踐成為「引領進步、創造美好生活平台」企業願景，持續參加社會公益活動，希望透過圓夢活動，讓學生獲得更多學習資源及開闊視野，享受快樂的成長機會。

台灣高鐵今天邀請嘉義縣傳愛全人關懷協會41名弱勢家庭學童，搭高鐵到台北，體驗探索...
台灣高鐵今天邀請嘉義縣傳愛全人關懷協會41名弱勢家庭學童，搭高鐵到台北，體驗探索之旅，贈嘉義台北來回車票82張。圖／高鐵嘉義站提供
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台灣高鐵今天邀請嘉義縣傳愛全人關懷協會41名弱勢家庭學童，搭高鐵到台北，體驗探索...
台灣高鐵今天邀請嘉義縣傳愛全人關懷協會41名弱勢家庭學童，搭高鐵到台北，體驗探索之旅，贈嘉義台北來回車票82張，協會舉辦贈票感恩儀式，學生帶來熱情、精彩烏克麗麗和陶笛表演。圖／高鐵嘉義站提供
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高鐵課輔班隔代教養
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