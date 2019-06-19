嘉縣議員質詢批長照2.0 樂齡學習費太少未普及照顧長者

2019-06-19 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人比例全國居冠，中央大力推動長照2.0照顧長輩，縣議員林湘亭今天質詢，批長照跟不上老人成長速度，許多老人未獲照顧，推動老人學習的樂齡學習中心全縣1年只有65萬元預算，她要求縣府成立長照專責單位，落實照顧長輩；縣長翁章梁說，縣府正積極推動「不老運動」，照顧老人他責無旁貸。

林緗亭說，嘉縣不只老人比例全國居冠，全縣18鄉鎮市就有8鄉鎮市，提前邁入超高齡社會，多數長輩聽不懂也搞不清楚，什麼是長照2.0的ＡＢＣ點，長照2.0無法觸及未到長照據點長輩，她批衛福部設置的長照諮詢專線「1966」，未發揮功能。

她指長照2.0政策上路，中央補助嘉縣多達7億多元，但相關業務分散衛生局及社會局，權責不分，多頭馬車，民眾霧煞煞，她批教育處每年編列補助各地老人樂齡學習中心只有65萬元，無法發揮老人終身學習成效，要求增加樂齡學習預算，讓退休銀髮族帶領老人。

翁章梁說，縣府積極統籌相關單位，推動不老運動，透過活力站及老人食堂，幫助老人吃得營養，健康老化，不老運動是透過社會運動方式幫助老人健康，另研擬組織調整，成立長照專責單位。