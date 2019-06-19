親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

嘉縣議員質詢批長照2.0 樂齡學習費太少未普及照顧長者

2019-06-19 16:31聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣老人比例全國居冠，中央大力推動長照2.0照顧長輩，縣議員林湘亭今天質詢，批長照跟不上老人成長速度，許多老人未獲照顧，推動老人學習的樂齡學習中心全縣1年只有65萬元預算，她要求縣府成立長照專責單位，落實照顧長輩；縣長翁章梁說，縣府正積極推動「不老運動」，照顧老人他責無旁貸。

林緗亭說，嘉縣不只老人比例全國居冠，全縣18鄉鎮市就有8鄉鎮市，提前邁入超高齡社會，多數長輩聽不懂也搞不清楚，什麼是長照2.0的ＡＢＣ點，長照2.0無法觸及未到長照據點長輩，她批衛福部設置的長照諮詢專線「1966」，未發揮功能。

她指長照2.0政策上路，中央補助嘉縣多達7億多元，但相關業務分散衛生局及社會局，權責不分，多頭馬車，民眾霧煞煞，她批教育處每年編列補助各地老人樂齡學習中心只有65萬元，無法發揮老人終身學習成效，要求增加樂齡學習預算，讓退休銀髮族帶領老人。

翁章梁說，縣府積極統籌相關單位，推動不老運動，透過活力站及老人食堂，幫助老人吃得營養，健康老化，不老運動是透過社會運動方式幫助老人健康，另研擬組織調整，成立長照專責單位。

衛生局長祝年豐說，衛生局積極擴充長照村里巷弄Ｃ點，普及照顧老人，另計劃設長照旗艦中心，透過教育課程安排，普及長照政策。教育處長鄧進權表示，會利用前瞻計畫補助，強化樂齡學習中心終身學習功能。

嘉義縣議員林湘亭（右）質詢衛生局長祝年豐（左），批長照2.0政策，跟不上老人成長...
嘉義縣議員林湘亭（右）質詢衛生局長祝年豐（左），批長照2.0政策，跟不上老人成長速度，許多老人未獲照顧。記者魯永明／翻攝
分享

長照翁章梁
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

全台第一座 紙錢專爐台南啟用

2019-06-18 23:04

雲林首座！北港礫間接觸曝氣氧化廠取得環教廠址認證

2019-06-19 14:24

公園展示百年蒸汽火車缺乏維護 將回歸阿里山林鐵整修

2019-06-19 12:26

小學生被竹棚壓死意外 創作者拆除全台最美沙灘台南日落塔

2019-06-19 11:49

中國俄羅斯方塊「魯班鎖」 虎尾公所邀大家來解鎖

2019-06-19 11:44

阿里山天雲谷瀑布如飛天瀑布 空拍達人驚艷

2019-06-19 07:34

仁義潭水庫 變「濕身鱷魚」

2019-06-18 23:52

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：「對台灣更有信心」

2019-06-18 23:47

專為5-7年級學生 台南第3間區域職業體驗中心啟用

2019-06-18 18:43

寺廟賣掉換人經營？ 中埔聖濟宮強調是轉換管理權

2019-06-18 17:32

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

全台第一座金紙專用焚化爐 台南啟用

2019-06-18 14:25

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

被質疑花6500萬清水溝？韓國瑜：下雨就淹 市民很辛苦

2019-06-19 12:13

基隆紅淡山步道驚見大眼鏡蛇 山友嚇壞！

2019-06-19 10:00

他想移居新北買房 卻被網友建議搬去基隆

2019-06-18 18:16

箱涵破、排水淤積 韓國瑜：不知市民這幾年怎麼熬的？

2019-06-19 13:07

小學生被竹棚壓死意外 創作者拆除全台最美沙灘台南日落塔

2019-06-19 11:49

讓未登記工廠合法化 王惠美：不必花大錢彰縣府將輔導

2019-06-18 18:44

阿里山天雲谷瀑布如飛天瀑布 空拍達人驚艷

2019-06-19 07:34

影／東港黑鮪魚拍賣破千尾 「最大尾」410公斤刷新紀錄

2019-06-19 11:03

中正公園蓋地下停車場惹議 鄭文燦宣布：暫緩推動

2019-06-19 11:05

中市大里水溝染紅 原來是它幹的

2019-06-19 13:59

影／雄女小記者專訪高雄市長 韓國瑜贈人生道路8字箴言

2019-06-18 20:39

韓流消退？ 愛河「韓冰餐飲」55萬求頂讓

2019-06-19 14:47

新竹縣首座「五星級」影城簽約 預計2022年完工

2019-06-19 14:39

昨天看完五股垃圾山 侯友宜今天向公安疑慮業者宣戰

2019-06-19 10:35

注意！新竹縣竹東鎮20日至21日 將停水11小時

2019-06-19 10:28

明年預算先統刪15% 鄭文燦：負責任的做法

2019-06-19 10:28

蕭美琴民調輸國民黨人選？綠花蓮主委：很驚訝

2019-06-19 13:56

影／綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

臨登工廠50萬合法化？王惠美：別花憨錢

2019-06-18 23:53

「最乾淨城市」8連霸紀錄成絕響 新北未來只求更乾淨

2019-06-19 11:08

宜蘭80年菜市場辦美展 買菜人驚豔

2019-06-19 00:25

港人最愛台灣石斑加碼購 韓國瑜：品質一定沒話講

2019-06-18 21:36

影／苗栗大湖農會技轉草莓品種 救援品種「戀香」登場

2019-06-18 20:03

淡海新市鎮法規鬆綁 7廠商將擴廠

2019-06-18 23:37

台東生態工作者與超商店員合作 搶救獨角仙70多隻甲蟲

2019-06-19 07:35

預備金用這 高市公布溝渠清淤照

2019-06-18 23:41

基隆通化、居仁里升級C級長照站 林右昌：經費增1倍

2019-06-19 08:21

不重視綠川、柳川？盧秀燕：拭目以待

2019-06-18 23:45

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

韓國瑜直播獲網友50萬元「斗內」 全捐珍珠計畫助小媽媽

2019-06-19 13:11

他服刑當修行學得好手藝 出獄後訂單接連來

2019-06-18 19:51

與大學校長見面 韓國瑜盼加強產學合作

2019-06-19 11:39

霸氣掃蕩新北五股垃圾山不法 拆除大隊今拆2違建

2019-06-19 12:07

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09

「旅客不需東奔西跑」基隆城際轉運站動工 後年完工

2019-06-18 23:16

鴿子群聚惹民怨 柯文哲：錄影拍照開罰餵食者

2019-06-19 13:22

影／侯友宜今晚宴請新北12立委 黃國昌、吳秉叡不出席

2019-06-19 11:05

空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16

仁義潭水庫 變「濕身鱷魚」

2019-06-18 23:52

RCA場址堆廢棄物 環保局限1周內清除

2019-06-18 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top