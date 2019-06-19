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愛爾麗醫療集團回饋社會 捐贈南市消防局1100具滅火器

2019-06-19 12:06聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

愛爾麗醫療集團和會員為回饋社會，今天上午10點在台南市消防局車輛保養場捐贈1100具小型滅火器給台南市消防局，由市長黃偉哲代表接受，黃市長頒發感謝獎狀，感謝愛爾麗醫療集團造福市民的善行義舉。

捐贈儀式由愛爾麗醫療集團代言人謝祖武代表捐贈，愛爾麗醫療集團，據了解，除了事業有成外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力。深知火災搶救之時效性，如能在火災剛發展之時即由消防人員快速完成滅火且有效阻絕，便慷慨解囊捐贈台南市消防局滅火器，並裝配於台南市各式消防車輛上，此舉不僅充實台南市消防救災器材，強化災害搶救效能。

黃偉哲說，愛爾麗集團能夠熱心公益，能夠捐贈1千具滅火器，加上100具會員捐贈的，總共1100具，那價值170多萬，金額是一回事，但是能夠幫助需要幫助的人，而且在火場裡面，在第一時間能夠發揮利即的效果，這是最重要的。

黃偉哲說，對於我們消防弟兄的滅火，他自身安全性，我覺得有很大的幫助，如果說在那個這個，他自身能夠配帶輕便型的滅火器，然後再拉水線拉出來之前，能夠做小規模的先做一個撲救自身安全的這個維護，他覺得就很有幫助。因此，他覺得這種滅火器應該是小兵立大功，那非常感謝愛爾麗集團能夠願意用這樣的方式來回饋社會。

愛爾麗醫療集團捐贈小型滅火器給台南市消防局，代言人謝祖武（右1）也到場觀禮。記者...
愛爾麗醫療集團捐贈小型滅火器給台南市消防局，代言人謝祖武（右1）也到場觀禮。記者黃宣翰／翻攝
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黃偉哲火災愛心
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