愛爾麗醫療集團回饋社會 捐贈南市消防局1100具滅火器

2019-06-19 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



愛爾麗醫療集團和會員為回饋社會，今天上午10點在台南市消防局車輛保養場捐贈1100具小型滅火器給台南市消防局，由市長黃偉哲代表接受，黃市長頒發感謝獎狀，感謝愛爾麗醫療集團造福市民的善行義舉。

捐贈儀式由愛爾麗醫療集團代言人謝祖武代表捐贈，愛爾麗醫療集團，據了解，除了事業有成外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力。深知火災搶救之時效性，如能在火災剛發展之時即由消防人員快速完成滅火且有效阻絕，便慷慨解囊捐贈台南市消防局滅火器，並裝配於台南市各式消防車輛上，此舉不僅充實台南市消防救災器材，強化災害搶救效能。

黃偉哲說，愛爾麗集團能夠熱心公益，能夠捐贈1千具滅火器，加上100具會員捐贈的，總共1100具，那價值170多萬，金額是一回事，但是能夠幫助需要幫助的人，而且在火場裡面，在第一時間能夠發揮利即的效果，這是最重要的。