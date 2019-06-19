中國俄羅斯方塊「魯班鎖」 虎尾公所邀大家來解鎖

2019-06-19 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣魯班愛心會今天起在虎尾鎮立圖書館舉辦藝術傳承文化活動，現場展示鋸子、刨刀等早期蓋房木造器具，並有益智玩具「魯班鎖」供大人小孩遊玩，愛心會與虎尾鎮公所今天也邀請到鄰近小學到場同樂。

魯班愛心會理事長蔡朝忠說，他與12位木匠師兄弟29年前為了傳承魯班公的智慧與工藝因而創會，其中有個古老智慧叫魯班鎖，也稱八卦鎖、孔明鎖，相傳是三國時期諸葛孔明根據魯班的發明，結合八卦玄學原理發明的玩具，曾廣泛流傳於民間，玩具前身在中國古代用於土木建築固定結合器，蓋房子不用釘子和繩子，只用結構的卡榫連接，就能讓房子相當堅固。

蔡朝忠表示，今年剛好是愛心會25周年，以往都是遶境慶祝，今年有別以往用展覽讓民眾能親手體驗去認識先師的古智慧，透過玩中國的俄羅斯方塊「魯班鎖」，並在會場欣賞早年的造屋器材，將傳統的工藝跟智慧能將這個藝術展推廣出去。

今天有10多位國小學童到場玩魯班鎖，以及認識古早器具，四年級生蘇睿彥說，他玩了一會兒覺得有點困難，因為鎖有許多凹槽讓他不曉得哪個是對的，經過師父引導還是覺得很難，讓他很佩服以前的人很有智慧。

四年級生丁子容表示，很好玩！她花一分鐘就破解魯班鎖，比起來樂高還比較花時間，因為零件比較多，魯班鎖零件少她很快就解開。