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阿里山天雲谷瀑布如飛天瀑布 空拍達人驚艷

2019-06-19 07:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

梅雨豐沛，嘉義氣象站統計5月至今，阿里山區累計雨量高達1869毫米，阿里山國家風景區阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀，曾為國際知名英國國家廣播公司BBC製播台灣旅遊節目，拍攝影片的空拍達人柯發壽，日前出動空拍機拍攝天雲瀑布氣勢磅礡，雄偉壯觀美景，讓人驚嘆。

天雲谷是新興旅遊景點，天雲谷屬石鼓盤溪支流咬人貓溪上游，因瀑布高懸在山谷岩壁間，就像是雲霧懸掛於山巔，故命名為天雲谷，天雲谷瀑布大約可分為五段，總落差約250公尺，其中以落差最大、由陡峭岩壁上落下的頂層瀑布最為壯觀。

雨季時瀑布水量充沛，氣勢磅礡，十分壯觀，像是雲霧懸掛於山巔，壯觀的美景，讓遊客可以感受大自然的神奇，被形容「飛天瀑布」。阿管處說，天雲谷瀑布發源於咬人貓溪，雨季水量充沛，十分壯觀，來此體驗漫步大自然，呼吸新鮮空氣，感受瀑布水能量。

豐山美景有三多，瀑布、雲霧及吊橋特別多，阿管處建有步道可前往，豐山附近有民宿可提供食宿，豐山地景豐富，如石盤谷瀑布群、蛟龍大瀑布、花崗水上青、梅花嶺、蛇樹下蛋、仙樹抱石、大點雨瀑布、千人洞、仙夢園、石夢谷等傳統的豐山十景，遊客可依自己喜愛的的幾條旅遊路線走訪。

在嘉義經營影像工作室的柯發壽，對空拍攝影很專業，經驗豐富，曾出動空拍機，拍攝故宮南院光雕秀，讓南院整體建築，呈現光龍舞動影像，酷炫浪漫美麗，讓人驚艷 ，還與ＢＢＣ合作，空拍阿里山小笠原山日出雲海美景，同樣讓人驚嘆（影片／柯發壽提供）。 

梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉...
梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀。圖／柯發壽提供
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梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉...
梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀。圖／柯發壽提供
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梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀。圖／柯發壽提供
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梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉...
梅雨豐沛，阿里山鄉豐山村東北方上游溪谷的天雲谷瀑布，水量充沛，氣勢磅礡，十分雄偉壯觀。圖／柯發壽提供
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空拍機阿里山攝影
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