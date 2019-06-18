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專為5-7年級學生 台南第3間區域職業體驗中心啟用

2019-06-18 18:43聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南第3間「區域職業試探與體驗中心」今天在安南區安順國中啟用，將提供給5-7年級學生，做為藝術與農業方面職業探索的學習場所。

台南市之前在東區後甲國中及六甲區六甲國中分別設置區域性職探中心，後甲國中職探中心以電機電子及餐旅職群為主、六甲國中職探中心以食品及設計職群為主。

今天包括台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、安順國中校長姜宜潔等人都參與啟用儀式。

該中心與南大附中、曾文農工、六信高中、南英商工、古都木偶戲劇團、安順動物醫院及雅鈞寵物美容工作室等高職及產業合作規劃體驗課程營隊，學生可進行微電影拍攝、動畫製作、布袋戲、獸醫、寵物美容、園藝、畜產等職場情境學習，讓來到這裡學習的學生對國中技藝教育有初步認識。

今天學生對於現場的職業示範都覺得新鮮有趣，像是寵物美容等。

鄭新輝表示，3所職探中心將提供6種職群課程及營隊，讓本市國中小學生有多元職業試探機會，台南非常重視「因材施教」、「適性發展」，已連續3年與在地技職校院、產業合作舉辦技職博覽會、國中教師認識技職體驗活動、學生暑期技職體驗營等技職體驗活動，落實適性輔導協助學生定向發展，期許能讓臺南學子樂在學習，擁有一技之長，成為產業界所需人才，適性揚才。

台南第3間「區域職業試探與體驗中心」今天在安南區安順國中啟用。圖／教育局提供
台南第3間「區域職業試探與體驗中心」今天在安南區安順國中啟用。圖／教育局提供
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台南第3間「區域職業試探與體驗中心」今天在安南區安順國中啟用。圖／教育局提供
台南第3間「區域職業試探與體驗中心」今天在安南區安順國中啟用。圖／教育局提供
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