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嘉義縣今年首例日本腦炎 患者無旅遊史

2019-06-18 18:25中央社 嘉義縣18日電

嘉義縣出現今年首例日本腦炎確診病例，患者為49歲男性，無國內外旅遊史，衛生局已針對個案工作場所及住家周圍進行病媒蚊調查，同時掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。

嘉義縣政府今天發布新聞指出，個案住在六腳鄉，5月31日因發燒、意識障礙及肌張力異常等症狀就醫住院，由院方採檢通報，6月17日確診為日本腦炎，目前個案仍住院治療中。

經衛生局調查，個案平時活動以工作場所及住家為主，活動場所周圍3公里內有溝渠及豬舍，並無其他家屬同住。衛生局除了進行病媒蚊調查、掛燈誘捕病媒蚊等防治工作外，也逐一前往附近養豬場進行衛教宣導，嚴防疫情蔓延擴散。

衛生局表示，台灣的日本腦炎流行季節主要集中在5至10月，傳染媒介為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等病媒蚊，孳生環境為水田、灌溉溝渠、池塘、積水草地及大型容器等，吸血高峰期為黃昏與黎明時段。

衛生局指出，大部分日本腦炎為無症狀感染，少數人感染後會有發燒、頭痛或嘔吐等腦膜炎症狀；有些人會伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀，更嚴重可能導致精神、神經性後遺症或死亡。

時值日本腦炎流行期，嘉義縣衛生局籲請民眾儘量避免在黃昏與黎明時間，在豬舍或病媒蚊孳生地點附近活動，若無法避免，也應穿著長袖衣褲，以防蚊蟲叮咬；預防日本腦炎最有效的方法是接種疫苗，若家中有尚未完成接種的幼兒，應儘速完成接種。

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