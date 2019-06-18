北港扶輪社與家長會重賞 攜手留住更多5A績優生

2019-06-18 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮扶輪社鑑於每年國中會考，績優學生外流嚴重，即與北港高中家長會攜手合作，連續3年祭出多重獎學金，今年更加碼推出「認同獎金」、「頂尖獎金」，讓績優生日後只要考上台大或醫科，合計可領到約30萬元的獎學金，學費不用愁全都「船便便」，今年就留住了5A++等多位績優生，成為「庄腳狀元」的潛力股。

獎學金獎不停，只要有A+就給獎！校長傅國梁強調，獎學金用意在於獎勵重於金錢，感謝北港扶輪社助學不遺餘力，年年祭出豐富的獎學金，社長張篤恭甚至包辦貧弱學生大學的生活費，讓求學無虞，用心良苦，今年更加碼推出多項獎金，只為能把績優生留在家鄉。

今年國中會考，飛沙國中黃薇蓁5A++、北港國中黃彥宸3A++、蔡承展3A+、蘇溫和2A++及建國國中蔡宜芳2A++等5位學生選讀北港高中，今天在國中校長與家長陪同下，到北港高中受獎。不但學生獲獎學金，3所國中也分享榮耀獲頒獎金。由建國國中校長林吉城、北港國中校長施協志、飛沙國中校長陳宏義代表接受。

黃彥宸的姊姊黃姵穎，目前也就讀北港高中，幾位家長肯定北港高中近年的辦學及挽留人才的用心，成績足以考上台年一中的黃薇蓁說，只要用功，就近讀書省去舟車勞頓，比外出就讀好。其母親也是飛沙國中教務主任蔡麗昭說，孩子在身邊可就近照顧，尤其鄉下的學校也都積極辦學，環境師資都不錯，所以孩子決定留鄉。