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北港扶輪社與家長會重賞 攜手留住更多5A績優生

2019-06-18 16:49聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港鎮扶輪社鑑於每年國中會考，績優學生外流嚴重，即與北港高中家長會攜手合作，連續3年祭出多重獎學金，今年更加碼推出「認同獎金」、「頂尖獎金」，讓績優生日後只要考上台大或醫科，合計可領到約30萬元的獎學金，學費不用愁全都「船便便」，今年就留住了5A++等多位績優生，成為「庄腳狀元」的潛力股。

獎學金獎不停，只要有A+就給獎！校長傅國梁強調，獎學金用意在於獎勵重於金錢，感謝北港扶輪社助學不遺餘力，年年祭出豐富的獎學金，社長張篤恭甚至包辦貧弱學生大學的生活費，讓求學無虞，用心良苦，今年更加碼推出多項獎金，只為能把績優生留在家鄉。

今年國中會考，飛沙國中黃薇蓁5A++、北港國中黃彥宸3A++、蔡承展3A+、蘇溫和2A++及建國國中蔡宜芳2A++等5位學生選讀北港高中，今天在國中校長與家長陪同下，到北港高中受獎。不但學生獲獎學金，3所國中也分享榮耀獲頒獎金。由建國國中校長林吉城、北港國中校長施協志、飛沙國中校長陳宏義代表接受。

黃彥宸的姊姊黃姵穎，目前也就讀北港高中，幾位家長肯定北港高中近年的辦學及挽留人才的用心，成績足以考上台年一中的黃薇蓁說，只要用功，就近讀書省去舟車勞頓，比外出就讀好。其母親也是飛沙國中教務主任蔡麗昭說，孩子在身邊可就近照顧，尤其鄉下的學校也都積極辦學，環境師資都不錯，所以孩子決定留鄉。

北港高中家長會長也是元進莊董事長吳政憲，對績優生能認同家鄉甚感欣慰，特別加發「認同獎學金」1萬元，扶輪社員也是醫師陳正傑以自己苦學過程勉勵大家，他更加碼凡每學期第1名獎1萬，考上台大或醫科獎3萬，鼓勵再接再厲勤學向上，為家鄉爭光。

拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁、北港國中黃彥宸、蔡承展、蘇溫和及建國國中蔡宜芳...
拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁、北港國中黃彥宸、蔡承展、蘇溫和及建國國中蔡宜芳等5位績優學生選讀北港高中。記者蔡維斌／攝影
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名畫家陳陽春感謝扶輪社和家長會為北港高中母校辦學盡心盡力，親筆揮毫致謝。記者蔡維...
名畫家陳陽春感謝扶輪社和家長會為北港高中母校辦學盡心盡力，親筆揮毫致謝。記者蔡維斌／攝影
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拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁選讀北港高中。記者蔡維斌／攝影
拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁選讀北港高中。記者蔡維斌／攝影
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拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁（左二起）、北港國中黃彥宸、建國國中蔡宜芳等5位...
拿下5A++的飛沙國中學生黃薇蓁（左二起）、北港國中黃彥宸、建國國中蔡宜芳等5位績優學生選讀北港高中。記者蔡維斌／攝影
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北港台大會考
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