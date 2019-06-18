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民雄臉書社團結合各界做公益 介紹在地美食和網紅景點

2019-06-18 16:47聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣最大的臉書社團「民雄大小事」發起，7月7日在嘉義縣民雄鄉金桔觀光工廠舉辦「公益親子野餐派對x防災宣導」活動，結合在地企業，並推廣民雄美食和網紅打卡點行程，介紹暑假期間更多大小朋友來到民雄吃喝玩樂。

「民雄大小事」目前有6萬多名會員，是嘉義縣首創臉書社團舉辦公益活動，250個名額很快額滿。版主之一的張文榮，也是熱血義消，想到透過臉書社團號召做公益，參加活動者須捐出「108年5、6月份」發票5張，全數將捐給「若竹兒智能發展中心」，做為該中心興建永久家園經費。

現場另有民雄消防分隊設立闖關遊戲，教導救生圈使用方法，下午還有大地遊戲。主持人楊琬琳說，設立這些活動主要目的是要讓家長可以放下手機，多陪陪孩子一起完成任務，讓小朋友有美好的假日回憶，活動壓軸也有摸彩活動，目前已經有破百項獎品，最大獎是平板電腦！

活動場地的金桔農莊，主辦單位極推金桔特色餐點，有美食節目介紹的金桔米糕、香腸等美食，可供參加者選購品嘗，當天有200份銷魂滷肉飯，報名參加者可用5張發票兌換1份。

此次活動結合民雄在地企業，推出「民雄一日網紅打卡景點」，包括金桔觀光工廠、到隔壁的旺萊山鳳梨文化園區品嘗鳳梨酥，再到民雄工業區的卡普秀醫美觀光工廠、嘉義酒廠，還有最夯的熱搜地點「巨無霸搖搖馬」拍照打卡，完成一天美好的假日行程。

臉書社團「民雄大小事」發起舉辦公益親子野餐派對和防災宣導，結合在地企業推廣「民雄...
臉書社團「民雄大小事」發起舉辦公益親子野餐派對和防災宣導，結合在地企業推廣「民雄一日美食網紅打卡點」行程。記者謝恩得／攝影
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主辦單位極推特色餐點，包括美食節目介紹的金桔米糕、香腸等，可供參加者選購品嘗。記...
主辦單位極推特色餐點，包括美食節目介紹的金桔米糕、香腸等，可供參加者選購品嘗。記者謝恩得／攝影
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觀光工廠鳳梨酥
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