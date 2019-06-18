梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



梅雨豐沛，嘉義地區5月至今累計降雨469.7毫米雨量，阿里山區更累計多達1869毫米，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，快灌飽了；攝影家兼空拍達人余信賢出動空拍機，從仁義潭空拍鳥瞰，水庫形狀已從枯水時期的乾癟鱷魚，變成濕身鱷魚，乾癟鱷魚全部浸泡水中。

水公司第五區管理處說，接連梅雨進帳，仁義潭蓄水量不斷上升，蓄水量已來到2425萬公噸，蘭潭蓄水量也來到846公噸，合計3271萬公噸，兩座水庫共95%蓄水量，原先為紓解2座水庫枯水期供水壓力，從雲林湖山水庫及烏山頭、曾文水庫調撥支應，現已停止調撥。

番路鄉仁義潭屬離槽水庫，與嘉義市蘭潭水庫 ，屬母子水庫串連供水 ，每天供水30萬公噸民生及工業用水，目前颱風還未到，兩座水庫幾近滿水位，為延長並保護水庫壽命，預留蓄水空間，降低仁義潭取水口八掌溪水濁度，避免濁度高的取水，帶進含砂量，縮減水庫壽命。