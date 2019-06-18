台江流域學習獎 15名學子獲獎

2019-06-18 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



海尾朝皇宮、台南市社區大學台江分校推動大廟興學，今年共有7所學校15名畢業生榮獲台江流域學習獎，獲獎海佃小學童張書語說，參與台江流域學習活動，讓他自己更深入認識所生活的土地及環境，並學會用不同的角度來觀察這片土地的美以及需要改善的地方，希望政府能重視台江流域環境，讓受汙染的河川，可以得到更多的改善。

獲獎名單:瀛海中學國中部李宇竣、潘辰愷；高中部吳星妤、鄭智嶸；長安國小高榆婷、蔡明倫；安佃國小柯宜岑、高榕佳；大港國小林裕軒、洪偉翔；海佃國小陳景筠、張書語；海東國小姜瑀濬、高頂軒；安順國中蔡子元。

得獎的安順國中蔡子元同學表示，台江流域學習活動很多都要走很長的路，雖然自己體型胖胖的，但也因為從小一開始就常參與台江的各項活動，經過這樣長時間的走路訓練，走再長的路也不覺得辛苦，反而更加愛上台江這片土地。

台南社區大學校長林朝成說，台江流域學習獎的頒發，培育台江學子公民知識與公民行動能力，並擴大到整個流域的守護與研究，將流域融入與生活中，期望培養成為流域的生活科學家，大家一起變成流域達人。