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全台第一座金紙專用焚化爐 台南啟用

2019-06-18 14:25聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市政府環保局爭取環保署補助2000萬元，打造全國首座紙錢專用金爐－「淨圓滿」環保金爐，上午啟用，市長黃偉哲說，「淨圓滿」環保金爐正式啟用，是臺南市致力改善空污兼顧民俗傳統的重要里程碑。

台南的紙錢焚化專爐才剛啟用，目前已經有外縣市的單位來聯絡「能不能到台南燒紙錢」， 台南市環保局表示，未來可能有更多的縣市會向環保署爭取經費來興建紙錢焚燒專爐。

「淨圓滿」環保金爐位於安南區城西焚化爐旁，包括黃偉哲 、環保局長林淵淙、環保署長張子敬、台南市議長郭信良等人都參與。

黃偉哲說，一府二鹿三艋舺，台南向來是台灣歷史文化重鎮，對台灣乃至國際皆有其重要的時代意涵。「淨圓滿」環保金爐啟用，再次為府城文化增添一筆文化蘊涵。

他表示，以往臺南三大節慶農曆新年、清明節、中元普度紙錢數量逐年遞增，為了減輕焚燒紙錢產生的空汙，從8年前就開始宣導各廟宇配合市府紙錢集中燒政策，運往城西和永康焚化廠集中處理。但因許多信眾擔心紙錢與垃圾混燒對神明和祖先不敬，市府為解除市民疑慮，提升民眾配合意願，積極向行政院環境保護署爭取設置經費。特別感謝中央的鼎力支持，去年獲得2000萬元補助經費建造紙錢專爐，命為「淨圓滿」紙錢專爐。

環保署署長張子敬表示，焚燒紙錢涉及個人信仰及宗教文化，所以環保署推動「一尊三少一目標」計畫，透過集中焚燒、以功代金及米代金等各種環保友善祭祀方式，減「少」焚香、紙錢及燃放炮竹，維護民眾、信眾健康。

據統計，自104年推動紙錢集中焚燒迄今，全國紙錢集中焚燒量已從占全年紙錢使用量 4.8%(約9334噸)，提升到目前8.4%(約1萬6796噸)，而且逐年持續增加。臺南市推動專爐專燒，更能化解信眾或團體認為用焚化爐集中燒對神明不敬的疑慮。

林淵淙說，這座由公部門建置的第一座專爐，與民間環保金爐最大差異在於進料系統、煙氣冷卻及後端防制設備。先進的進料系統每小時可處理300公斤紙錢，每年可燒化1200公噸以上紙錢。而後端袋濾式集塵器、活性炭塔及噴藥系統等防制設備，能有效去除空氣污染物及環境賀爾蒙戴奧辛。同時在聽取民眾與宮廟的意見後一一化解疑慮，達成兼顧民俗傳統與環境保護的需求，邁向低碳城市。

主辦單位以「紙錢專爐集中燒、誠意圓滿功德高」這句標語揭櫫舉辦啟用儀式的主軸訴求，讓與會民眾感受環保局兼顧民俗與環保的用心，完成這次別具意義的環保金爐啟用儀式。會場同時細心準備打卡小標語，並展現回收美學之巧手及各式各樣的行動藝術創作，吸引與會來賓和民眾爭相打卡。

 

前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
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前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
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前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
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前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
前全台第一座金紙專用焚燒爐上午啟用。記者修瑞瑩/攝影
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