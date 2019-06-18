遠離腸病毒 台南市議員吳通龍辦宣導送幼兒園濕紙巾

2019-06-18 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



關懷學齡前幼童健康，台南市議員吳通龍今前往六甲區安心幼兒園，辦理「一起洗手趣 遠離腸病毒」宣傳活動，分送純水嬰兒溼紙巾，讓幼兒園100名小朋友建立平時整潔觀念，遠離腸病毒。

每年5至6月為腸病毒高峰期，近期國內腸病毒71型病毒檢出個案數及比率持續增加，吳通龍服務處辦理這次衛教宣導，邀起六甲衛生所護理師李沂臻等人示範正確洗手過程，吳通龍也帶著小朋友一起勤洗手，宣導養成平時整潔觀念。

李沂臻等人說，根據疾病管制署資料，6月2日至6月8日，國內門急診就診計有1萬1435人次，已達流行值（11,000人次），強化幼兒園對腸病毒的防疫知識，落實孩童正確洗手行為更是重要。

而正確洗手5時機分別為吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後，透過生動活潑的互動，強化孩童，濕、搓、沖、捧、擦的觀念，降低腸病毒傳染病風險。

吳通龍也將贈送安心幼兒園100份，由南六公益慈善基金會提供的純水嬰兒溼紙巾，讓幼兒園小朋友，能時刻保持清潔好習慣。