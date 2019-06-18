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遠離腸病毒 台南市議員吳通龍辦宣導送幼兒園濕紙巾

2019-06-18 13:20聯合報 記者謝進盛╱即時報導

關懷學齡前幼童健康，台南市議員吳通龍今前往六甲區安心幼兒園，辦理「一起洗手趣 遠離腸病毒」宣傳活動，分送純水嬰兒溼紙巾，讓幼兒園100名小朋友建立平時整潔觀念，遠離腸病毒。

每年5至6月為腸病毒高峰期，近期國內腸病毒71型病毒檢出個案數及比率持續增加，吳通龍服務處辦理這次衛教宣導，邀起六甲衛生所護理師李沂臻等人示範正確洗手過程，吳通龍也帶著小朋友一起勤洗手，宣導養成平時整潔觀念。

李沂臻等人說，根據疾病管制署資料，6月2日至6月8日，國內門急診就診計有1萬1435人次，已達流行值（11,000人次），強化幼兒園對腸病毒的防疫知識，落實孩童正確洗手行為更是重要。

而正確洗手5時機分別為吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後，透過生動活潑的互動，強化孩童，濕、搓、沖、捧、擦的觀念，降低腸病毒傳染病風險。

吳通龍也將贈送安心幼兒園100份，由南六公益慈善基金會提供的純水嬰兒溼紙巾，讓幼兒園小朋友，能時刻保持清潔好習慣。

他表示，此次共向南六基金會募集5千份濕紙巾，其中純水嬰兒溼紙巾2750份，後續將到麻豆、大內、下營、官田等地區幼兒園發送，嘉惠孩童。另六甲衛生所也呼籲，家中有學齡前嬰幼兒的家長，要多加注意清潔。

遠離腸病毒 ，台南市議員吳通龍辦宣導送幼兒園濕紙巾。圖/吳通龍服務處提供
遠離腸病毒 ，台南市議員吳通龍辦宣導送幼兒園濕紙巾。圖/吳通龍服務處提供
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現場安排衛生衛教導，讓小朋友建立正確防疫觀念。記者謝進盛/攝影
現場安排衛生衛教導，讓小朋友建立正確防疫觀念。記者謝進盛/攝影
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