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黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市長黃敏惠赴日本宣傳「城隍夜巡」，駐日代表謝長廷昨天出席晚宴，他說，去年日本赴台灣的觀光客有190多萬，但大部分都在台北，少部分在高雄，前往嘉義的不多，但嘉義很有特色，有很好的風景和美食，他也常去嘉義，感到很親切，「看到市長努力為自己的城市行銷，讓我們對台灣更有信心。」

黃敏惠帶領市府團隊和嘉義小吃、觀光業者，昨天在日本東京巨蛋飯店，舉辦嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」推介會，獲得日本相關業者很大回響。

晚宴時，謝長廷、僑務委員黃俊銘、駐日代表處東京事務所所長鄭憶萍、長野縣松本空港國際特別顧問惠崎良太郎和宮崎縣西都市台灣國際交流顧問黒木萌萌華等人都到場，黃也致贈謝長廷檜木雷射雕刻，上頭是謝長廷的肖像，讓謝很開心。

黃敏惠說，各界的支持讓嘉義市最具特色之的「祭典觀光旅遊」能夠被更多日本友人、旅客所看見，受到很大的鼓勵與感動，這就是嘉市往前走、兩個國家交往最佳動力，嘉市是獨一無二的人文城市，此時此刻在東京相聚，未來歡迎大家來嘉感受獨有文化魅力，「讓我們約定嘉市再會」。

黃俊銘說，自己是嘉義出生，日本311大地震台灣鄉親積極伸出援手，日本人對嘉義的印象非常好，這是我們的驕傲。黃敏惠同時也致贈僑務委員、眾位貴賓祭典雕刻檜木，大家感動地說「聞到檜木的香味、看到城隍廟的圖像，就像回到嘉義市」。

在晚宴席間，日本業者與嘉市業者繼續深談、交流，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧致贈謝長廷，由插畫家潘朵拉為林聰明繪製的溫馨插畫。

林佳慧說，謝長廷來嘉義時去店裡用餐，還送她一本書，因此今天帶著插畫回贈給他，希望他記得嘉市的美味。謝長廷說，嘉義市美食真的很多，沙鍋魚頭、雞肉飯、果乾都是令他印象深刻的好滋味。

市長黃敏惠推廣城隍夜巡，與日本代表業者交流。照／嘉義市府提供
市長黃敏惠推廣城隍夜巡，與日本代表業者交流。照／嘉義市府提供
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林聰民砂鍋魚頭執行長林佳慧（左起）在市長黃敏惠陪同下，致贈駐日代表謝長廷溫馨插畫...
林聰民砂鍋魚頭執行長林佳慧（左起）在市長黃敏惠陪同下，致贈駐日代表謝長廷溫馨插畫。照／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠昨天致贈駐日代表謝長廷檜木雷射雕刻，上頭是謝的肖像。照／嘉義市府提...
嘉義市長黃敏惠昨天致贈駐日代表謝長廷檜木雷射雕刻，上頭是謝的肖像。照／嘉義市府提供
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謝長廷黃敏惠
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