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南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

南鐵東移案纏訟一年餘，高雄高等行政法院今召開第8次準備程序庭，反南鐵東移自救會人士趕在開庭前舉牌抗議，理事長陳致曉再次痛批，政府執行293億元的南鐵地下化工程手法粗糙，無理徵收人民土地，嚴重違反憲法、人權；他還表示，鐵路局發現沿線若只拆遷一部份，可能會有部分產權、房屋結構問題，此時此刻正「良性勸說」更多住戶配合拆遷，讓他破口直罵，「粗糙」。

陳致曉轉述，近日鐵路局陸續通知不少百姓，稱拆除時發現，部分房屋未完全被劃入徵收拆除範圍，一旦僅拆除部分建物，未被拆除的部分基於土地共有前提，仍能領得土地補償金，恐會造成不公平，或可能變成危樓，因此開始遊說部分原本未劃入拆遷範圍的住戶能否配合拆遷。

對此，陳致曉直說，鐵路局的「良性勸說」根本於法無據，更顯見政府當初在擬定徵收拆遷計畫時，根本沒有搞清楚狀況，只能「一面做、一面拆」。

陳致曉表示，政府執行經費293億元南鐵地下化公共工程手段相當粗糙，尤其土地徵收更是無理，「政府的專業基本上是拿來當欺騙工具」，今將繼續上法庭、提出新事證佐證。

陳致曉強調，南鐵東移案重要，因為未來鐵路局打算大力推動「台鐵軌道建設鑽石4.0」計畫，縱貫鐵路線沿線將陸續執行立體化、高架化、地下化，站體周邊土地可能都會進行土地開發，擔心未來政府會以公共建設為由，大面積區塊徵收台鐵站區周邊百姓土地，全台各地恐會陸續上演「南鐵東移案翻版」。

反南鐵東移自救會今再痛批政府徵收拆遷無理。記者賴郁薇／攝影
反南鐵東移自救會今再痛批政府徵收拆遷無理。記者賴郁薇／攝影
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