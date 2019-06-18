炎夏進圖書館吹冷氣 台南還能免費學有趣有用數位資訊

2019-06-18 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



臺南市永康區圖書館暑假推出一系列一般青少年、銀髮族也適合的數位資訊課程，這項名為「永康數位一夏」的課程全部免費也不信永康在地人才可參加，開課地點在永康社教中心，採網路報名有人數限制，相關訊息張貼「永康區公所全球資訊網」及「永康區圖書館粉絲專頁」，民眾如果發現來不及報名就額滿，也可以查詢各區圖書館有沒有開辦類似課程。查詢電話06-2029666分機207。

「永康數位一夏」的課程有為青少年設計的「PLAY機器人」研習班，邀請臺南市自造教育示範中心、新興國中主任陳明宏教導青少年設計屬於自己的mBot程式機器人。

另邀請長興國小老師陳文凱，針對樂齡讀者解說智慧型裝置APP應用及相片修圖，讓長輩也能做出自己獨一無二的早安圖。

而去年即開始舉辦的Office教室，今年也同樣推出初階、進階的Excel、Word課程，和Power Point簡報及Google雲端應用課程各一堂，「要在這個夏日來幫上班族們好好充電」。

「永康數位一夏」活動是永康區圖書館獲市立圖書館補助，開辦課程讓民眾在炎熱的夏日走進圖書館學習數位資訊知識，並利用館內豐富的館藏資源。