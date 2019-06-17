小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



國小二年級的學童賴品旭和就讀四年級的表哥李崇輝，兩人為慈濟基金會嘉義聯絡處，繪製「佛陀八相成道圖」，今年母親節開始展覽，有趣的是，兩位表兄弟體型一胖一瘦，畫的佛陀體型也是一胖一瘦，孩子投射純真心靈在創作，讓莊嚴的佛典故事增添童真。

慈濟基金會嘉義聯絡處為讓民眾了解佛陀故事，構思繪製《佛陀八相成道圖》，洽詢多位畫家，因版稅過高，苦思之際，志工獻計由親子成長班學童創作。

慈濟志工劉清標返家後聯繫女兒劉佳惠代為徵詢外孫意願，沒想到就讀小二的賴品旭一口答應，還找大兩歲的表哥李崇輝合作。

賴品旭負責佛陀八相成道圖中的「入胎」、「出家」、「降魔」與「成道」四幅，表哥則負責「降兜率」、「出胎」、「轉法輪」與「涅槃」，表兄弟攜手承接重責大任。

「品旭從小坐車，外婆都會講佛陀故事給他聽，所以他對佛陀不陌生。」劉佳惠從網路上蒐集一些佛陀資料，提供孩子們創作參考。

李崇輝動作快，一天就畫完四幅畫，活潑好動的品旭花了一星期完成，眾人看到八張圖畫時滿心歡喜，卻也發現，畫中的佛陀體態與神情，跟兩位小畫家神似，不約而同會心一笑。

慈濟基金會嘉義聯絡處表示，佛陀八相成道圖是將釋迦牟尼佛一生化儀以八相「降兜率」、「入胎」、「出胎」、「出家」、「降魔」、「成道」、「轉法輪」與「涅槃」示現眾生。