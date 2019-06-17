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黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府今天下午在日本東京巨蛋酒店舉行祭典觀光「城隍夜巡」推介會，市長黃敏惠率領市府團隊及嘉義市代表美食小吃業、旅宿業與特色店家等前往宣傳，同時介紹嘉義市好吃、好玩的景點，吸引眾多日本旅行社業者熱烈參與，黃說，未來日本業者前往嘉義市，市府團隊將極力接待。

嘉義市府為讓日本旅行社代表體會「城隍夜巡」氛圍，嘉義城隍廟安排火焰舞蹈團呈現夜巡意義的舞碼揭開序幕，結合八家將彩繪臉譜及道具，精彩開場讓全場都印象深刻。

長野縣松本空港國際特別顧問惠崎良太郎今日也應邀出席活動，平時就致力於推動台日觀光交流，曾多次訪臺，並協助長野縣各校進行教育旅行。

他說，曾於2017年率團參加管樂節，2020年將再次帶團參與盛會，這是一個非常難得的經驗，對學生來說也相當富有教育意義，期待開啟日後雙邊城市文化藝術等進一步交流的契機。

黃敏惠說，普渡的精神與日本盂蘭盆節相似，擺奉祭品對在另一個世界的親人表示思念與祝福，也對另一個世界的「好兄弟」們表示慈悲。從有記憶開始，嘉義市每逢7月普渡，每晚家戶就輪流宴客，熱鬧宴席。

普渡結束後，城隍爺帶兵將巡視人間，將逾假不歸的「好兄弟」抓回地府，讓人們可以幸福生活，這就是城隍夜巡的故事由來，充滿著神明的慈悲與臺灣人民的友善。

觀光新聞處表示，嘉義城隍廟是國定古蹟，「城隍夜巡」有著超過60年的歷史，是嘉義市每年中元普渡的特色民俗祭典活動。始於日據時期的夯枷祈福儀式，每年吸引逾千名民眾參與，去年更吸引日客及新加坡觀光客組隊參加，廣受國際旅客喜愛。

另外，在今年四月份代表台灣登上國際影音平台Netflix「世界小吃」節目的嘉義在地美食，林聰明沙鍋魚頭及劉里長火雞肉飯業者也一同現身東京說明會現場，藉由傳統的在地小吃，吸引國際饕客朝聖。

嘉義市政府到日本東京市推展「城隍夜巡」。照／嘉義市府提供
嘉義市政府到日本東京市推展「城隍夜巡」。照／嘉義市府提供
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