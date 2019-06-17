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影／環保人員查排水溝汙染遭追打 局長帶隊稽查嚴辦

2019-06-17 18:38聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣環保局報案中心6月14日受理民眾陳情在大林鎮有一處排水溝隨意棄置垃圾發出惡臭，環保局人員前往稽查排水溝旁的民宅想詢問屋主，卻遭屋主涉嫌持鐵棍追打攻擊。環保局長張根穆今天率警察單位、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員前往會勘，瞭解溝渠遭棄置垃圾情形，要幫上周遭受暴力攻擊的同仁完成未完成的任務。

被污染溝渠是農田水利灌溉溝渠，環保局依據廢棄物清理法，要求水利會限期改善，清除汙染，維護灌溉溝渠清潔。另私人在灌溉溝渠旁放置的3個貨櫃屋等，將請水利會調查是否佔用國有地。

張根穆表示，將將依溝渠內汙染物或垃圾蒐證追查行為人，一旦確認將依廢棄物清理法開罰，並請水利會清疏掩蓋於溝渠上樹林，未來將架設錄影機蒐證，防止任意棄廢棄物。

當地里長提到，以前這條灌溉溝渠水質清澈，還是居民洗衣、取水的場所，現在已是髒汙不堪。

環保局強調，此案不僅拒檢涉及廢清法行政處分，攻擊稽查人員更涉及妨礙公務及傷害等刑事責任，將請嘉義地檢署嚴辦。環保局另提醒，若發現周遭環境或土地疑似有棄置廢棄物時，請立即檢舉通報環保單位（公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800）。

這條排水溝是水利會灌溉溝渠，長年被丟垃圾汙染 。圖／嘉義縣政府提供
這條排水溝是水利會灌溉溝渠，長年被丟垃圾汙染 。圖／嘉義縣政府提供
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環保局今天率警察單位、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員前往會勘。圖...
環保局今天率警察單位、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員前往會勘。圖／嘉義縣政府提供
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私人在排水溝旁放置的貨櫃屋，將請水利會調查是否佔用國有地。圖／嘉義縣政府提供
私人在排水溝旁放置的貨櫃屋，將請水利會調查是否佔用國有地。圖／嘉義縣政府提供
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廢棄物農田水利會警察
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